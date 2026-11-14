鄭麗文笑稱李四川從奶昔大哥變陳高 辯論會表現超嗆辣

新北市長選戰倒數，藍綠今晚尬場，國民黨候選人李四川在中和辦「中和大團結之夜」，除有「藍營三子」新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕都將力挺，晚間七點過後，中和大團結之夜會場湧入6千人到場，現場「凍蒜」聲不斷，要在中和衝出藍營團結氣勢。

今晚國民黨主席鄭麗文先上台助講，鄭麗文表示，最近大家都說李四川像奶昔大哥，除了可愛的笑容，更重要是川伯讓大家覺得很暖心、很安心，這合乎川伯的性格，他40年來從基層幹起，對新北市每一條巷弄都超清楚，這也是為何蔣萬安市長非常依賴及需要他，但他依然決定回新北參選，把他的第一次獻給所有新北市民。

鄭麗文說，李四川希望把他畢生經驗獻給新北，在八年侯市長閃亮輝煌政績後，只有川伯有實力有經驗可接棒。鄭隨即話鋒一轉說在她心目中的川伯比較像陳年高梁，越陳越香，還有一點點辣，政見發表會川伯除了有後勁也會辣耶，因川伯不是靠人設靠包裝，也不是靠老爸，他是靠自己。

鄭麗文表示，當對方想要用莫須有攻擊時，川伯馬上直球對決，反殺對方招架不住，這就是薑還是老的辣，讓我們的公主(指蘇巧慧)最近人設快要崩了，她開始急了，急了就忍不住，忍不住就演不下去就開始要變臉開始生氣了。

鄭麗文強調，今晚天氣不好又是下雨，但我們新北的朋友都要出來支持我們川伯，因為我們不能夠讓川伯孤單，不能夠讓好人寂寞，不能讓一心一意為新北奉獻打拼的川伯孤單，今天台灣的民主在經歷一個真正嚴格的考驗，如果心疼川伯，我們就當川伯的靠山，大家站出來一起讓川伯當選，希望雙北要雙贏，蔣萬安5號，李四川3號，讓雙北5靠3(有靠山)。