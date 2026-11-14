國民黨澎湖縣長候選人陳振中豪雨中造勢 鄉親力挺政黨輪替

國民黨澎湖縣長候選人陳振中今（14）日下午3時40分，在湖西天后宮前廣場舉辦「湖西大團結」活動，午後雨勢大，即便部分鄉親因雨無法前往，仍澆不熄支持者熱情，據陳振中競選總部估計，逾500位鄉親冒雨到場相挺。

今天造勢現場包含澎湖縣議會議長陳毓仁、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全、湖西鄉長候選人盧春田、縣議員吳政杰、候選人李麗美及縣議員許育愷都上台助講。

陳振中上台後，首先感謝冒雨到場的鄉親，也向到場助講的黨部主委、議長、議員及鄉長候選人，以及在台後舉旗的夥伴致謝，他還提到妻子為了他，前一天在拜票途中跌倒，造成手部骨裂，感謝妻子一路陪伴，支持他參選。

談及湖西建設，陳振中表示，湖西長期承擔鄰避設施，地方應有的建設與福利，他會積極爭取。若有機會入主縣府，他將優先推動湖西的建設，並考量湖西位居本島中間的位置，推動在湖西設立親子館，讓有育兒需求的家庭多一處可以使用的公共空間。

「湖西是我的故鄉，也是我們一起寫下故事的地方。」陳振中說，他從村幹事做起，曾任兩屆縣議員，現任湖西鄉長「澎湖可以更好，也值得更好」，並懇請鄉親在11月28日集中選票支持5號，給他為澎湖打拚的機會。