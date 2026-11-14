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侯友宜安心大遊行...擁抱力挺李四川 蔣萬安：高票當選讓人民過好生活

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）今天舉辦安心大遊行，分別從競選總部與大安森林公園同步出發，萬名支持沿著兩路至府前廣場合體，蔣萬安在支持者高喊「凍蒜」聲中登場，與新北市長侯友宜（中）、新北市長候選人李四川（左）一同合體造勢，呼籲支持者們11/28出門投票。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天舉辦安心大遊行，分別從競選總部與大安森林公園同步出發，萬名支持沿著兩路至府前廣場合體，蔣萬安在支持者高喊「凍蒜」聲中登場，與新北市長侯友宜（中）、新北市長候選人李四川（左）一同合體造勢，呼籲支持者們11/28出門投票。記者許正宏／攝影

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今舉辦安心大遊行，新北市長侯友宜現身力挺，侯一上台分別給蔣萬安、李四川支持擁抱，不僅喊話大家要做李四川的靠三，也肯定蔣萬安腳踏實地，雙北有萬安，一切都五告讚。

侯友宜今天現身安心大遊行終點台北市政府舞台，侯友宜提到，他當公務員這麼久，就是好好做歹誌，讓民眾安心、讓人民過好生活，所有人好好做事，不要分你我、對立衝突。

侯提到，為了選舉，大巨蛋議題有什麼好吵的，都是蔣萬安、李四川收尾才能讓大巨蛋啟用，他跟李四川、蔣萬安是同國的，絕對要讓蔣萬安、李四川高票當選。「雙北支持者也要互相催票，新北的要幫忙拉三號OK，熱情催出來，除催票，還要拉票；至於台北蔣萬安的連任的路，支持者一定要將熱情，化為選票。

侯友宜也提到，雙北是互相連動，都是一家人，不僅軌道會通，橋梁也會通，台北、新北人也都不分，除了要讓他的兄弟李四川、這麼會做事情、古意善良的人高票當選，拜託大家要做李四川的靠三。至於蔣萬安是有禮貌、腳踏實地的人，新北市提出的要求都會來幫忙，「雙北有萬安，一切都五告讚。」

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