怕賴清德說「我們是雜質」 倒數14天盧秀燕曝支持者不表態原因

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今辦安心大遊行，競總主委、台中市長盧秀燕今穿著雨衣，全程帶隊遊行，因天公不作美下雨，盧秀燕致詞時說，這是「上天給我們的考驗」，這場選舉有各種考驗，對蔣萬安是考驗，對愛護支持蔣萬安的人也是考驗，但是「風雨生信心」。

盧秀燕也憂心表示，最近她看民調，非常擔心，「因為大家都沈默了」。盧說，本想奇怪快到這時候，照理說民眾會開始願意表態，但大家不願意表態的原因，是害怕被賴清德說「我們是雜質」；「我們跟他們意見不一樣，怕被出征、怕被抹黑、怕被霸凌」，因為表態了賴清德總統會說「我是雜質」。

盧秀燕喊話，，大家1128要勇敢站出來，因為「我們自己的城市，要自己保護；我們自己的國家，要自己救；自己的權益要自己伸張；我們要言論自由表態的空間」，「如果噤聲，國家就會讓我們失聲」，1128勇敢站出來向國家的霸凌文化，出征文化，說「我們是雜質」的文化說NO。因為我們才是城市的主人。

「風雨算什麼，在這場選舉，蔣萬安經歷的是『槍林彈雨』。」盧秀燕今致詞時也有感而發地說，民進黨政府這場選戰，用各種抹黑、打擊、謠言、挑釁、杯葛，正是考驗蔣萬安，考驗我們是不是夠勇敢？考驗我們熱愛台北的程度，考驗我們熱愛國家的程度。

盧秀燕今也舉生生喝鮮奶為例，民進黨滿口支票，卻對自己的支票無法兌現，當時中央的「班班有鮮奶」行政院長卓榮泰還當著滿朝文武官員、六都市長稱預算很多，要開辦班班有鮮奶編列44億元，卻因施行後全國大亂，有的小朋友早上喝不到，放學才領到；有的同一班級有的喝、有的沒喝；還有的喝到隔夜奶。這44億元預算造成天下大亂，老師還得當搬運工，結果民進黨說「不辦了」，連跟小朋友說一聲道歉、不好意思，都沒有，卓榮泰應該要出來跟小朋友道歉、出來跟老師道歉，出來跟家長道歉。

盧秀燕說，也正因中央不辦，蔣萬安說既然行政院不辦，就把預算給六都，讓六都來實施，結果預算也不給六都，所以是「民進黨吃掉孩子的牛奶錢，請問這44億元的牛奶錢，在哪裡？」所以看到孩子失望的眼神，蔣萬安率全國之先，「中央不做、我們來辦」。

盧秀燕也稱讚蔣萬安的施政能力，全國最好，比行政院長好多了、也比總統好多了。民進黨做不到的，蔣萬安做到了，盧秀燕做到了，其他縣市也做到了，如果要讓台北市繼續好，「我們不能把台北市交給連鮮奶都不會發的民進黨。」