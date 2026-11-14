警察開罰！宣傳車沒掛車牌上路趴趴走 蔣萬安競辦回應了

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今天舉辦安心大遊行，下午遊行到市府終點，競總統計有8萬人站出來力挺蔣萬安。蔣萬安今天致詞也表示，這一次選舉是非常激烈的選戰，「這一仗，我們一定要贏，因為這不僅攸關台北市的未來，也是對台灣未來國家路線、方向的選擇。」要大家站出來，對民進黨政府投下不信任票。

2026-11-14 18:49