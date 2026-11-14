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警察開罰！宣傳車沒掛車牌上路趴趴走 蔣萬安競辦回應了
台北市長蔣萬安競選宣傳車因遮蔽車牌遭發現，警方查出屬未依規懸掛車牌，開罰並責令當場改正。蔣萬安競選辦公室今天表示，團隊檢查不周，尊重警方依法裁處，已檢查其他宣傳車，避免再度發生類似情形。
台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，網傳市長候選人宣傳車未依規定懸掛車牌，警方14日上午在松山區南京東路三段敦化國中前發現該部宣傳車，經查確有遮蔽車牌情形，依違反道路交通管理處罰條例第13條第1項製單舉發，處汽車所有人新台幣2400至4800元罰鍰，責令當場改正。
警方表示，選舉期間各類宣傳車輛於道路行駛時，應遵守道路交通管理處罰條例相關規定，以維護道路交通安全。
蔣萬安競選辦公室對此回應，團隊檢查不周，尊重警方依法裁處，已逐一檢查其他宣傳車，確認前後車牌均清楚可辨，避免類似情形再次發生。
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