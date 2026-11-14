沈伯洋「洋流祭」228公園舉辦原因曝 喊話：1128創造台北市歷史

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在228紀念公園舉辦「洋流祭」，沈在活動尾聲登台致詞，談到這次選戰用很多不一樣方式，讓市民更多參與，也談到先前在臉書發文，「回顧歷史，不如見證歷史；見證歷史，不如參與歷史；參與歷史，不如創造歷史。」而現在就是在做這件事，盼在這個承繼音樂、反叛、多元精神地方，匯聚對未來想望，11月28日創造台北市歷史。

沈伯洋分享，10歲時曾和父母，一起坐在台下的板凳上，參與造勢活動等待前總統陳水扁到場，當時很多人輪番助講，但陳遲遲未出現，他衝上台問「為什麼到現在還沒有來？」有別於慷慨激昂但民眾參與度不足的傳統造勢，他認為每個人都是城市主人，先有市民才有市長，希望舉辦參與度高的活動，創造更多互動空間，將人串聯在一起。

沈伯洋說，傳統造勢，有時候台上講得慷慨激昂，但台下參與感不太夠，所以團隊一直思考，看如何舉辦更多活動，讓大家能參與、互動，所以才想到舉辦音樂祭，在中間放一個政策島，讓大家互動，如果能創造更多互動空間，讓大家的記憶不只是今天是跟著朋友或者自己來，而是記得身邊的人今天交換了什麼、聊了什麼，或者共同因為在哪一個舞台上面聽到喜歡的音樂，這次把人串在一起非常重要的關鍵。

沈伯洋說，228公園是音樂匯集的場所，具有重要的歷史意義，更跨越血緣、地區、國家，是人類共同語言，之所以喜歡「初音」，正是因為全世界的創作者，都可以用這樣的聲音，譜出喜歡音樂，今天也希望讓大家感受到人與人之間的連結。前幾天他喊話大家回鄉投票，提到回家的氣味，這在記憶是深刻連結，聲音跟音樂也是一樣。

沈伯洋提到，前幾天在社群發文寫下：「回顧歷史，不如見證歷史；見證歷史，不如參與歷史；參與歷史，不如創造歷史。」很多人問這是什麼意思，他解釋現在位於歷史的區位，身處洪流之中，我們繼承歷史，也要創造歷史，期待大家承繼在這裡音樂、多元、反叛的精神，帶著對未來的想望，28日一起投票創造台北的歷史。

民進黨籍台北市長候選人沈伯洋今天下午在228公園舉行「洋流祭」音樂活動，雖然天公不作美，雨勢不斷，但仍澆不熄支持者熱情。記者胡經周／攝影

民進黨籍台北市長候選人沈伯洋今天下午在228公園舉行「洋流祭」音樂活動，雖然天公不作美，雨勢不斷，但仍澆不熄支持者熱情。記者胡經周／攝影