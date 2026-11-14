快訊

亞冠賽／葉總和平野愛徒都開轟！中華隊短暫追平又失守 前5局3:4落後

支持者不減熱情…她穿全身「蔣萬安小物」來遊行 直言很多年輕人都站了出來

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋「洋流祭」228公園舉辦原因曝 喊話：1128創造台北市歷史

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在228公園舉行「洋流祭」音樂活動。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在228公園舉行「洋流祭」音樂活動。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在228紀念公園舉辦「洋流祭」，沈在活動尾聲登台致詞，談到這次選戰用很多不一樣方式，讓市民更多參與，也談到先前在臉書發文，「回顧歷史，不如見證歷史；見證歷史，不如參與歷史；參與歷史，不如創造歷史。」而現在就是在做這件事，盼在這個承繼音樂、反叛、多元精神地方，匯聚對未來想望，11月28日創造台北市歷史。

沈伯洋分享，10歲時曾和父母，一起坐在台下的板凳上，參與造勢活動等待前總統陳水扁到場，當時很多人輪番助講，但陳遲遲未出現，他衝上台問「為什麼到現在還沒有來？」有別於慷慨激昂但民眾參與度不足的傳統造勢，他認為每個人都是城市主人，先有市民才有市長，希望舉辦參與度高的活動，創造更多互動空間，將人串聯在一起。

沈伯洋說，傳統造勢，有時候台上講得慷慨激昂，但台下參與感不太夠，所以團隊一直思考，看如何舉辦更多活動，讓大家能參與、互動，所以才想到舉辦音樂祭，在中間放一個政策島，讓大家互動，如果能創造更多互動空間，讓大家的記憶不只是今天是跟著朋友或者自己來，而是記得身邊的人今天交換了什麼、聊了什麼，或者共同因為在哪一個舞台上面聽到喜歡的音樂，這次把人串在一起非常重要的關鍵。

沈伯洋說，228公園是音樂匯集的場所，具有重要的歷史意義，更跨越血緣、地區、國家，是人類共同語言，之所以喜歡「初音」，正是因為全世界的創作者，都可以用這樣的聲音，譜出喜歡音樂，今天也希望讓大家感受到人與人之間的連結。前幾天他喊話大家回鄉投票，提到回家的氣味，這在記憶是深刻連結，聲音跟音樂也是一樣。

沈伯洋提到，前幾天在社群發文寫下：「回顧歷史，不如見證歷史；見證歷史，不如參與歷史；參與歷史，不如創造歷史。」很多人問這是什麼意思，他解釋現在位於歷史的區位，身處洪流之中，我們繼承歷史，也要創造歷史，期待大家承繼在這裡音樂、多元、反叛的精神，帶著對未來的想望，28日一起投票創造台北的歷史。

民進黨籍<a href='/search/tagging/2/台北市長' rel='台北市長' data-rel='/2/253814' class='tag'><strong>台北市長</strong></a>候選人沈伯洋今天下午在228公園舉行「洋流祭」音樂活動，雖然天公不作美，雨勢不斷，但仍澆不熄支持者熱情。記者胡經周／攝影
民進黨籍台北市長候選人沈伯洋今天下午在228公園舉行「洋流祭」音樂活動，雖然天公不作美，雨勢不斷，但仍澆不熄支持者熱情。記者胡經周／攝影

民進黨籍台北市長候選人沈伯洋今天下午在228公園舉行「洋流祭」音樂活動，雖然天公不作美，雨勢不斷，但仍澆不熄支持者熱情。記者胡經周／攝影
民進黨籍台北市長候選人沈伯洋今天下午在228公園舉行「洋流祭」音樂活動，雖然天公不作美，雨勢不斷，但仍澆不熄支持者熱情。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天下午在228公園舉行「洋流祭」音樂活動，沈伯洋在晚上6點15分抵達，並台上唱歌，與支持者同樂。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天下午在228公園舉行「洋流祭」音樂活動，沈伯洋在晚上6點15分抵達，並台上唱歌，與支持者同樂。記者胡經周／攝影

2026九合一選舉

沈伯洋 公園 歷史 2026九合一選舉 台北市 台北市長 台北市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

洋流祭、安心大遊行藍綠人氣拚場 沈伯洋：他們一定人很多啦

沈伯洋「洋流祭」 排隊人龍「政策闖關」

沈伯洋「洋流祭」萬人齊聚！支持者嗨交換小物 綠營曝勝選關鍵

沈伯洋政見會引陳健治3叮嚀開場 舉趙少康、陳水扁再度同框

相關新聞

遊行破八萬人！蔣萬安：1128站出來 對民進黨投下不信任票

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今天舉辦安心大遊行，下午遊行到市府終點，競總統計有8萬人站出來力挺蔣萬安。蔣萬安今天致詞也表示，這一次選舉是非常激烈的選戰，「這一仗，我們一定要贏，因為這不僅攸關台北市的未來，也是對台灣未來國家路線、方向的選擇。」要大家站出來，對民進黨政府投下不信任票。

支持者不減熱情...她穿全身「蔣萬安小物」來遊行 直言很多年輕人都站了出來

選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今號召市民站出來「安心大遊行」，儘管天公不作美，仍不減支持者熱情。許多市民之所以冒雨同行，就是不想要民進黨市長候選人沈伯洋當他們的市長，平時不表態不代表蔣沒有支持者，甚至還有年輕選票。

影／彰化縣長王惠美開始輔選 為縣長候選人魏平政站台助講10分鐘

彰化縣長候選人魏平政、和美鎮長林庚壬共同成立和美後援會，縣長王惠美首度和魏平政同台助講，講完北彰化建設規畫藍圖之後，她呼籲選民支持能延續她施政方向的縣長候選人，讓提名的候選人都當選。

怕賴清德說「我們是雜質」 倒數14天盧秀燕曝支持者不表態原因

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今辦安心大遊行，競總主委、台中市長盧秀燕今穿著雨衣，全程帶隊遊行，因天公不作美下雨，盧秀燕致詞時說，這是「上天給我們的考驗」，這場選舉有各種考驗，對蔣萬安是考驗，對愛護支持蔣萬安的人也是考驗，但是「風雨生信心」。

六都吊車尾？鄭麗文到台南助選謝龍介 籲選民讓台南改變翻轉

國民黨主席鄭麗文下午陪黨籍台南市長候選人謝龍介掃街拜票，對支持者高喊「支持我們的市長謝龍介」，呼籲大家不要一直讓台南在六都吊車尾，勇敢站出來投票，「命運要掌握在自己手中。」

安心大遊行壓軸 蔣萬安唱周杰倫告白氣球...3度深情擁抱太太石舫亘

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今安心大遊行，除台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、新北市長候選人李四川、民眾黨等站台，蔣萬安最溫暖牽手石舫亘也在最後壓軸現身，兩人三度深情溫暖擁抱，尤其太太最近當分身拜票，今蔣萬安也用一曲周杰倫的告白氣球，表達對太太、對家人的愛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。