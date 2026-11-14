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支持者不減熱情…她穿全身「蔣萬安小物」來遊行 直言很多年輕人都站了出來

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支持者不減熱情...她穿全身「蔣萬安小物」來遊行 直言很多年輕人都站了出來

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市民廖小姐今天參加安心大遊行，她一身裝扮包含飄帶、手環、愛心貼紙和印有蔣萬安旗幟的包包。記者林佳彣／攝影
台北市民廖小姐今天參加安心大遊行，她一身裝扮包含飄帶、手環、愛心貼紙和印有蔣萬安旗幟的包包。記者林佳彣／攝影

選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今號召市民站出來「安心大遊行」，儘管天公不作美，仍不減支持者熱情。許多市民之所以冒雨同行，就是不想要民進黨市長候選人沈伯洋當他們的市長，平時不表態不代表蔣沒有支持者，甚至還有年輕選票。

20幾歲市民廖小姐一身裝扮，她介紹「蔣萬安髮夾」是朋友送的，脖子以飄帶綁成領結，手戴先前排隊領取的「台北安可」手環，愛心上衣是響應今天遊行，上頭還有自製的愛心貼紙，背包則是掛有蔣萬安旗幟的包包，「支持蔣萬安，風雨無阻。」

廖小姐說，今天與一群年輕朋友來支持，因為人太多就分散。她認為，大家的眼睛是會看的，慧眼識英雄，自己很多年輕朋友以前不參與政治，這次覺得一定要站出來，也坦言「的確很多人不敢講，而是默默支持，我對蔣市長有信心，一定會贏。」

31歲市民高小姐和吳小姐是高中同學，她們透露身邊很多朋友都是投蔣萬安，只是平常比較低調，不會每天把這些事情掛在嘴邊，其實都有在關注。也直呼「真的太不想要市長是沈伯洋，我們要為了蔣萬安站出來，讓他知道年輕選票還是大有人在」，也向他喊話「市長加油，我們永遠做對的事，他一定會安可。」

40歲市民鄧小姐分享，上午陪兒子去桃園比賽，再殺回來參加安心大遊行，「雖然沒跟到全程，但很高興我有來現場支持。」她有感蔣的施政，「生生喝鮮乳」培養孩子的獨立性，小孩下課後會跟同學一起去便利商店換牛奶，挑選正確飲品；免費營養午餐則讓她省數千元，而且都有營養師再把關，不用擔心小孩吃不營養或吃不飽。

鄧小姐坦言，洋流在社群興盛，一開始擔心蔣的選情，經過電視辯論會後，自己對蔣非常有信心，不在擔心，台北真的需要一個認識、搞得清楚台北的人繼續經營台北。

她談及出征文化，為了保護孩子、家庭，自己不太會去外顯政治立場，她周邊很多朋友也害怕說出來被出征，所以都是靜靜地支持，「不代表蔣萬安他沒有支持者，我們都在底下默默的支持萬安。」

75歲市民劉小姐直呼，蔣萬安是她心中最理想的市長，一定要來挺他，「請蔣市長放心，假象到時會跟大罷免一樣，叫得那麼兇，連一席都沒有，現在也一樣，我對蔣萬安有信心，票投出來，對手絕對不會贏。」

新北市民徐小姐說，今天來是為了她愛的民眾黨和蔣萬安，「我們都在忍洋流」，這次站出來抵制洋流、支持蔣萬安，讓蔣繼續當也很好。她笑說，「但是我的心是阿北的，有一點點給蔣萬安，因為蔣萬安太帥了」，也可惜不是台北市民，但會投給國民黨新北市長候選下李四川。

另有兩位新北市民不諱言，曾經投給民進黨，但是民進黨執政幾年來，民眾生活愈來愈辛苦，他們認為需要改變現況，所以今天才站出來支持蔣萬安，而且是第一次自主參加遊行。

台北市民廖小姐今天參加安心大遊行，她介紹髮夾是台北市長將萬安的款式。記者林佳彣／攝影
台北市民廖小姐今天參加安心大遊行，她介紹髮夾是台北市長將萬安的款式。記者林佳彣／攝影

「安心大遊行」今天登場，台北市長蔣萬安（左三）在支持者高喊「凍蒜」聲中登場，呼籲支持者們11月28日出門投票。記者許正宏／攝影
「安心大遊行」今天登場，台北市長蔣萬安（左三）在支持者高喊「凍蒜」聲中登場，呼籲支持者們11月28日出門投票。記者許正宏／攝影

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