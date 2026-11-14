影／韓國瑜桃園站台挺張善政 盛讚「全台政界最善良的政治人物」

九合一大選選情白熱化，立法院長韓國瑜今天（14日）晚間前往桃園為市長張善政站台，盛讚張善政是「全台灣政界最善良的政治人物」，無論過去擔任部長、政務委員、行政院長或桃園市長，都始終平易近人，四年來從沒有官架子，呼籲桃園鄉親繼續支持。

韓國瑜表示，政治人物手上的權力都是人民借給的，獲得人民支持後，就應把握機會認真打拚。他也肯定張善政過去四年的施政，指出桃園在交通建設、台積電投資、醫療資源及國民住宅等方面都持續進步，各項發展蒸蒸日上。

韓國瑜另提到，下午在台北看到蔣萬安市長遭遇，感慨民進黨執政及選舉是「用恨出發，不是用愛出發」，認為民主政治應充滿溫暖與正能量，選上就好好執政，落選就好好監督。他最後強調，張善政具備科技背景，桃園未來可串聯北北竹苗科技廊帶，希望鄉親繼續支持，讓桃園有更好的發展。

國民黨桃園市長張善政（右二）北區造勢，立法院長韓國瑜（左一）、國民黨前主席朱立倫（右一）前來力挺。記者季相儒／攝影