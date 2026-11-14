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沈伯洋「洋流祭」萬人齊聚！支持者嗨交換小物 綠營曝勝選關鍵

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨籍台北市長候選人沈伯洋今天下午在228公園舉行「洋流祭」音樂活動，雖然天公不作美，雨勢不斷，但仍澆不熄支持者熱情。記者胡經周／攝影
民進黨籍台北市長候選人沈伯洋今天下午在228公園舉行「洋流祭」音樂活動，雖然天公不作美，雨勢不斷，但仍澆不熄支持者熱情。記者胡經周／攝影

選戰倒數14天，台北市長選戰相當火熱，台北市長蔣萬安今舉辦「安心大遊行」，而同一時間民進黨台北市長候選人沈伯洋也在228紀念公園舉辦「洋流祭」邀請多組樂團表演，主辦單位宣稱現場聚集逾萬人場面熱鬧。綠營內部直言，要勝選勢必得跨過基本盤對決，這個階段更要避免仇恨值拉高。

台北市長選戰進入倒數階段，雖然親綠側翼仍在網路上猛攻蔣萬安競選、施政缺失，不過民進黨台北市長候選人沈伯洋似乎有刻意與網軍切割，訴諸「正向選戰」策略，不主動攻擊蔣。

綠營人士指出，選戰進入關鍵深水區，若激化對立只會讓藍綠各自回歸基本盤。而在北市藍大於綠的情況下，沈伯洋要勝選，勢必得跨過基本盤對決，因此沈會避免落入相互攻訐的局面。

現場觀察，僅管天氣不佳，228公園今天下午仍聚集不少支持者，除了演唱會主舞台外，其他區域也有小物交換區、政策島實體互動區、奔奔抱抱見面會等，現場也有許多家長帶著小孩參與闖關活動，還有民眾聚集一起相互分享「洋流」小物，與過去選舉造勢場合確實有所不同。

一名洋流小物支持者也分享，自己從318學運就很關注民進黨政治生態文化，這次更花了5、6萬蒐集各式各樣洋流小物，他直言，確實與給人感受選舉文化不太相同，反而沒那麼嚴肅，而是用快樂、淺顯易懂方式「好像幼稚園教小朋友一樣」理解政治，反而讓更多人願意接受、參與，不管最終結果如何，這場選舉已經打破了傳統，更成功「破圈」。

民進黨籍台北市長候選人沈伯洋今天下午在228公園舉行「洋流祭」音樂活動，雖然天公不作美，雨勢不斷，但仍澆不熄支持者熱情。記者胡經周／攝影
民進黨籍台北市長候選人沈伯洋今天下午在228公園舉行「洋流祭」音樂活動，雖然天公不作美，雨勢不斷，但仍澆不熄支持者熱情。記者胡經周／攝影

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