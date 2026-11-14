林智堅久違同框蔡英文！喊莊競程「我的市長」支持者淚目

新竹市前市長林智堅今天陪同前總統蔡英文，為民進黨新竹市長候選人莊競程站台，久違公開露面引發關注。林智堅事後在Threads發文，坦言卸下公職後，已許久未與蔡英文共同出席公開活動，看到許多關心新竹的老朋友，讓他相當感動，也期盼莊競程延續過去的新竹經驗，帶領城市繼續向前。

林智堅表示，自己是香山南港里長大的孩子，童年時家家戶戶都在剖蚵仔，走15分鐘就能到海邊，吹海風、看海浪、追逐螃蟹，都是熟悉的回憶。然而，過去很長一段時間，新竹人明明離海很近，卻難以親近大海，因此擔任市長期間，與建築師及市府團隊共同規畫，希望將新竹打造成親水城市。

林智堅指出，當年推動「微笑水岸」，從頭前溪旁的新竹左岸、南寮漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、國際風箏賽場、波光市集，一路延伸至17公里海岸線的賞蟹步道、那魯灣文化聚落及南港賞鳥區，讓市民重新親近大海，如今能看到親子放風箏、情侶坐在魚鱗天梯欣賞夕陽，都是城市改變的成果。

他強調，以當時新竹市政府的財政狀況，單靠地方政府無法完成這些建設，必須仰賴中央支持。蔡英文任內推動前瞻基礎建設，讓許多不可能的任務逐一實現，微笑水岸後來也獲得多項國際獎項肯定，因此感謝蔡英文及當時擔任行政院長的總統賴清德對新竹的支持。

林智堅也提到，這次造訪的明發定置漁場，是最有海味的一站，每當業者鄭明發的漁船靠岸，現撈漁獲傾瀉而下，總吸引民眾搶鮮。他認為，新竹不僅是科技城市，更有討海人不畏艱難、乘風破浪的精神。

林智堅表示，期盼莊競程在大家支持下，延續過去的新竹經驗，凝聚國內外專業人士、結合在地資源，並透過中央與地方合作，打造美好的新竹。他強調，「只要選對人、會做事，光榮新竹不會只是過去式，更會是我們未來生活的方程式」。

貼文曝光後，莊競程留言感謝林智堅過去為新竹打下基礎，也感謝他與蔡英文一同站台，強調城市進步不能停滯，好的建設與經驗應持續延續。民進黨立委吳思瑤也留言「大家懷念的小智市長」。

另有支持者留言表示，現場許多人因想念林智堅而落淚，感謝他過去對新竹的建設及疫情期間的付出。林智堅親自回覆「有看到，謝謝你們一直都在」。