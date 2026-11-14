快訊

亞冠賽／葉總和平野愛徒都開轟！中華隊短暫追平又失守 前5局3:4落後

支持者不減熱情…她穿全身「蔣萬安小物」來遊行 直言很多年輕人都站了出來

聽新聞
0:00 / 0:00

林智堅久違同框蔡英文！喊莊競程「我的市長」支持者淚目

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市前市長林智堅今天陪同前總統蔡英文，為民進黨新竹市長候選人莊競程站台，久違公開露面引發關注。圖／莊競程團隊提供
新竹市前市長林智堅今天陪同前總統蔡英文，為民進黨新竹市長候選人莊競程站台，久違公開露面引發關注。圖／莊競程團隊提供

新竹市前市長林智堅今天陪同前總統蔡英文，為民進黨新竹市長候選人莊競程站台，久違公開露面引發關注。林智堅事後在Threads發文，坦言卸下公職後，已許久未與蔡英文共同出席公開活動，看到許多關心新竹的老朋友，讓他相當感動，也期盼莊競程延續過去的新竹經驗，帶領城市繼續向前。

林智堅表示，自己是香山南港里長大的孩子，童年時家家戶戶都在剖蚵仔，走15分鐘就能到海邊，吹海風、看海浪、追逐螃蟹，都是熟悉的回憶。然而，過去很長一段時間，新竹人明明離海很近，卻難以親近大海，因此擔任市長期間，與建築師及市府團隊共同規畫，希望將新竹打造成親水城市。

林智堅指出，當年推動「微笑水岸」，從頭前溪旁的新竹左岸、南寮漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、國際風箏賽場、波光市集，一路延伸至17公里海岸線的賞蟹步道、那魯灣文化聚落及南港賞鳥區，讓市民重新親近大海，如今能看到親子放風箏、情侶坐在魚鱗天梯欣賞夕陽，都是城市改變的成果。

他強調，以當時新竹市政府的財政狀況，單靠地方政府無法完成這些建設，必須仰賴中央支持。蔡英文任內推動前瞻基礎建設，讓許多不可能的任務逐一實現，微笑水岸後來也獲得多項國際獎項肯定，因此感謝蔡英文及當時擔任行政院長的總統賴清德對新竹的支持。

林智堅也提到，這次造訪的明發定置漁場，是最有海味的一站，每當業者鄭明發的漁船靠岸，現撈漁獲傾瀉而下，總吸引民眾搶鮮。他認為，新竹不僅是科技城市，更有討海人不畏艱難、乘風破浪的精神。

林智堅表示，期盼莊競程在大家支持下，延續過去的新竹經驗，凝聚國內外專業人士、結合在地資源，並透過中央與地方合作，打造美好的新竹。他強調，「只要選對人、會做事，光榮新竹不會只是過去式，更會是我們未來生活的方程式」。

貼文曝光後，莊競程留言感謝林智堅過去為新竹打下基礎，也感謝他與蔡英文一同站台，強調城市進步不能停滯，好的建設與經驗應持續延續。民進黨立委吳思瑤也留言「大家懷念的小智市長」。

另有支持者留言表示，現場許多人因想念林智堅而落淚，感謝他過去對新竹的建設及疫情期間的付出。林智堅親自回覆「有看到，謝謝你們一直都在」。

2026九合一選舉

林智堅 莊競程 蔡英文 2026九合一選舉 新竹 新竹市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋政見會引陳健治3叮嚀開場 舉趙少康、陳水扁再度同框

基隆藍綠巷戰 謝國樑、童子瑋掃街

南市長公益過招！陳亭妃順「洋流」捐薪助弱勢 謝龍介挺青少棒發展

聯合盃作文大賽新竹市登場 高虹安：寫作從實戰累積經驗

相關新聞

遊行破八萬人！蔣萬安：1128站出來 對民進黨投下不信任票

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今天舉辦安心大遊行，下午遊行到市府終點，競總統計有8萬人站出來力挺蔣萬安。蔣萬安今天致詞也表示，這一次選舉是非常激烈的選戰，「這一仗，我們一定要贏，因為這不僅攸關台北市的未來，也是對台灣未來國家路線、方向的選擇。」要大家站出來，對民進黨政府投下不信任票。

支持者不減熱情...她穿全身「蔣萬安小物」來遊行 直言很多年輕人都站了出來

選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今號召市民站出來「安心大遊行」，儘管天公不作美，仍不減支持者熱情。許多市民之所以冒雨同行，就是不想要民進黨市長候選人沈伯洋當他們的市長，平時不表態不代表蔣沒有支持者，甚至還有年輕選票。

影／彰化縣長王惠美開始輔選 為縣長候選人魏平政站台助講10分鐘

彰化縣長候選人魏平政、和美鎮長林庚壬共同成立和美後援會，縣長王惠美首度和魏平政同台助講，講完北彰化建設規畫藍圖之後，她呼籲選民支持能延續她施政方向的縣長候選人，讓提名的候選人都當選。

怕賴清德說「我們是雜質」 倒數14天盧秀燕曝支持者不表態原因

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今辦安心大遊行，競總主委、台中市長盧秀燕今穿著雨衣，全程帶隊遊行，因天公不作美下雨，盧秀燕致詞時說，這是「上天給我們的考驗」，這場選舉有各種考驗，對蔣萬安是考驗，對愛護支持蔣萬安的人也是考驗，但是「風雨生信心」。

六都吊車尾？鄭麗文到台南助選謝龍介 籲選民讓台南改變翻轉

國民黨主席鄭麗文下午陪黨籍台南市長候選人謝龍介掃街拜票，對支持者高喊「支持我們的市長謝龍介」，呼籲大家不要一直讓台南在六都吊車尾，勇敢站出來投票，「命運要掌握在自己手中。」

安心大遊行壓軸 蔣萬安唱周杰倫告白氣球...3度深情擁抱太太石舫亘

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今安心大遊行，除台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、新北市長候選人李四川、民眾黨等站台，蔣萬安最溫暖牽手石舫亘也在最後壓軸現身，兩人三度深情溫暖擁抱，尤其太太最近當分身拜票，今蔣萬安也用一曲周杰倫的告白氣球，表達對太太、對家人的愛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。