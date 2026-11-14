遊行破八萬人！蔣萬安：1128站出來 對民進黨投下不信任票

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今天舉辦安心大遊行，下午遊行到市府終點，競總統計有8萬人站出來力挺蔣萬安。蔣萬安今天致詞也表示，這一次選舉是非常激烈的選戰，「這一仗，我們一定要贏，因為這不僅攸關台北市的未來，也是對台灣未來國家路線、方向的選擇。」要大家站出來，對民進黨政府投下不信任票。

蔣萬安今天致詞六批民進黨，「你還記得毒油嗎？這個政府讓我們從小孩到老人吃下毒油，卻沒有任何官員為這件事負責下台？」「你知道民進黨和新潮流高官賤賣台糖土地，每個月只還5萬元，要還三百年，你認同嗎？」「民進黨反對很多民生法案如毒酒駕等，有關心人民的安全？你認同嗎？」

蔣再批，民進黨「用司法追殺政治立場不同的人，對加害人關懷，對被害人忽視，你們認同嗎？」「半個月來，有四位國軍弟兄姐妹不是因為為中華民國奮戰犧牲，卻很少有媒體披露，你認同嗎？」「還有很多老師被校事會議壓得喘不過去，而去世，但民進黨政府不在乎，難道你們不憤怒嗎？」所以11月28日大家要站出來，對民進黨政府投下不信任票。

蔣萬安說，最近的台北充滿許多造謠抹黑，這些謊言假訊息，讓社會瀰漫不安，例如今天台北市兒虐不是六都第一，但是他的對手卻不斷抹黑台北市，造成社會恐慌；還有宣導施打疫苗，照顧人民健康，卻被造謠是用垃圾車拉票。所以有太多謊言及假訊息，需要一一倍拆穿，既然知道事實、真相在哪裡，大家就要勇敢站出來。「如果沒有人願意傳遞真相，當謊言過大，就會蓋過這座城市的正直；如果沒有人願意站出來說出事實，就會多到超過這座城市的善良」，呼籲支持者不要怕、站出來，說出事實、說出真相，不要再沈默。

蔣說，看到許許多多不實言論，希望所有好朋友站出來，上個月競總成立時，他呼籲所有朋友不要怕，站出來，也謝謝這段期間勇敢站出來，網路社群幫忙勇敢破除謠言，讓真理愈辯愈明，也謝謝很多好朋友貼出過去的合照，今天活動結束，也希望各位好朋友，將今天參與大遊行的照片放上網路上，讓他在社群上一一回覆。

「我需要大家，我非常需要大家」，蔣萬安也邀請「現場的你、電視機前的你，收看直播的你，加入蔣萬安的競選團隊，成為一份子，走出去幫蔣萬安拉票，讓支持化成行動」。蔣說，大家不僅是走進街頭、打電話或簡訊，拜託大家，台北要向前行，需要安定的力量，需要蔣萬安繼續做四年，11月28日站出來，投給五號五告讚。