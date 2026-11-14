影／安心大遊行 府前廣場合體 蔣萬安與石舫亘高唱告白氣球

台北市長蔣萬安今天舉辦「安心大遊行」造勢活動，數萬民眾分別由競選總部與大安森林公園出發，最終在市府前廣場合體舉行晚會，台中市長盧秀燕、新北市長候選人李四川、新北市長侯友宜、蔣的妻子石舫亘同台，與黨籍市議員、民眾黨市議員一同造勢。

蔣萬安今天舉辦安心大遊行，分別從競選總部與大安森林公園同步出發，由於他下午需參加政見發表會，黃線遊行由台中市長盧秀燕帶領，而藍線則由蔣的妻子石舫亘領軍，萬名支持沿著兩路至府前廣場合體，蔣萬安在支持者高喊「凍蒜」聲中登場，與新北市長侯友宜、新北市長候選人李四川一同合體造勢，最後壓軸他與妻子石舫亘一起，跟著市議員們高唱「告白氣球」，呼籲支持者們11/28出門投票。

台北市長蔣萬安（左）今天舉辦安心大遊行，分別從競選總部與大安森林公園同步出發，萬名支持沿著兩路至府前廣場合體，蔣萬安在支持者高喊「凍蒜」聲中登場，壓軸他與妻子石舫亘（右）一起，與市議員們高唱「告白氣球」，呼籲支持者們11/28出門投票。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安（左二）今天舉辦安心大遊行，分別從競選總部與大安森林公園同步出發，萬名支持沿著兩路至府前廣場合體，蔣萬安在支持者高喊「凍蒜」聲中登場，壓軸他與妻子石舫亘（右二）一起，與市議員們高唱「告白氣球」，呼籲支持者們11/28出門投票。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安（左三）今天舉辦安心大遊行，分別從競選總部與大安森林公園同步出發，萬名支持沿著兩路至府前廣場合體，蔣萬安在支持者高喊「凍蒜」聲中登場，壓軸他與妻子石舫亘（右三）一起，與市議員們高唱「告白氣球」，呼籲支持者們11/28出門投票。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安（中）今天舉辦「安心大遊行」造勢活動，數萬民眾分別由競選總部與大安森林公園出發，最終在市府前廣場合體舉行晚會，由於蔣萬安要參加公辦政見發表會，遊行隊伍由台中市長盧秀燕（右）帶領出發。記者許正宏／攝影