六都吊車尾？鄭麗文到台南助選謝龍介 籲選民讓台南改變翻轉

國民黨主席鄭麗文下午陪黨籍台南市長候選人謝龍介掃街拜票，對支持者高喊「支持我們的市長謝龍介」，呼籲大家不要一直讓台南在六都吊車尾，勇敢站出來投票，「命運要掌握在自己手中。」

鄭麗文下午先到國民黨市長候選人謝龍介競選總部站台，宣布明天還要到台南舉辦南台灣大型造勢活動。接著陪同謝龍介車隊在雨中遊行掃街，隨後到市議員候選人陳冠諭安平區競選總部打氣。

晚間鄭麗文陪同謝龍介出席大林國宅大林新城中庭廣場問政說明會，除了謝龍介說明未來當選市長後會立刻執行的各種政見，鄭麗文離去前對在場一百多名支持者。

鄭麗文表示，最後決戰時刻到了，民主需要制衡和輪替，一個超過30年不能輪替的地方，只會墮落和沉淪，台南值得更好，台南應該要改變，不要再變成六都吊車尾，台南要改變、要翻轉，讓全台看到台南這一次不一樣。

鄭麗文到台南助選謝龍介，呼籲選民讓台南改變翻轉不要一直在六都吊車尾。記者周宗禎／攝影