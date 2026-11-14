追隨8年心寒離開…前機要秘書控家族插手市政 揭鄭朝方這時態度大變

選戰倒數，民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方遭曾追隨鄭朝方8年的前機要秘書張益豪在專訪中控訴，鄭朝方父親鄭永金、胞兄鄭朝瀚長期介入市政，甚至影響行政決策，質疑鄭朝方未能畫清家族與公權力界線。對此，鄭朝方團隊暫無回應。

竹北市民代表候選人張益豪昨天在媒體人黃光芹主持的「觀點芹爆戰」節目中表示，2018年加入鄭朝方團隊，當時認同鄭朝方宣揚的「新政治」理念，期待能擺脫地方傳統家族政治。2022年鄭朝方當選竹北市長後，他受邀擔任機要祕書，卻發現公所實際運作與原先理想有很大落差，任職約10個月便決定離開。

張益豪指出，鄭朝方雖然試圖建立不同於父兄的政治形象，但鄭家在地方經營多年的政治網絡依舊存在。過去選舉期間，鄭永金主要負責整合地方人脈與資源，鄭朝方則站在第一線爭取選民認同，未料當選市長後，原本選舉團隊的家族運作模式也延伸到公所行政體系。

他指控，鄭永金曾傳訊息要求幕僚協助催辦公文，包括水溝加蓋、社團活動補助等事務；鄭朝瀚則對公共工程及市政決策提出意見，甚至直接要求機要秘書配合，讓沒有行政職權的家屬得以介入公所運作。

張益豪舉例，竹北市公所曾與新竹縣政府協商停車收費及公園委管權責，當時鄭朝方已有明確立場，也向幕僚及基層公務員說明處理方向，但鄭朝瀚持不同意見，竟將他叫到距離公所約5分鐘車程的鐵皮屋，以三字經及羞辱性言語斥責，要求改變原本的處理方向。

張益豪說，後來公所與縣府再次協商時，他發現鄭朝方態度出現轉變，與鄭朝瀚主張趨於一致，讓他相當失望，也質疑市長是否受到家族影響。

他還透露，鄭朝方曾交代幕僚，遇到工程建設問題「要去問大哥」。張益豪質疑，市長是由選民選出，行政決策理應透過正式體制執行，不能讓沒有公職身分的家屬下指令，最後卻由公務員承擔責任，形同「體制外的人下指令，體制內的公務員卻要承擔責任」。

談及離職原因，張益豪表示，鄭朝方當時曾試圖慰留，他只問了一句「鄭朝瀚能不能不要再干政？」卻始終沒有得到明確答覆，最終選擇離開。他也指稱，另一名機要人員曾遭冷處理及職務調整，最後同樣離職。