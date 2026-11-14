快訊

亞冠賽／葉總和平野愛徒都開轟！中華隊短暫追平又失守 前5局3:4落後

支持者不減熱情…她穿全身「蔣萬安小物」來遊行 直言很多年輕人都站了出來

聽新聞
0:00 / 0:00

追隨8年心寒離開…前機要秘書控家族插手市政 揭鄭朝方這時態度大變

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方。聯合報系資料照
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方。聯合報系資料照

選戰倒數，民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方遭曾追隨鄭朝方8年的前機要秘書張益豪在專訪中控訴，鄭朝方父親鄭永金、胞兄鄭朝瀚長期介入市政，甚至影響行政決策，質疑鄭朝方未能畫清家族與公權力界線。對此，鄭朝方團隊暫無回應。

竹北市民代表候選人張益豪昨天在媒體人黃光芹主持的「觀點芹爆戰」節目中表示，2018年加入鄭朝方團隊，當時認同鄭朝方宣揚的「新政治」理念，期待能擺脫地方傳統家族政治。2022年鄭朝方當選竹北市長後，他受邀擔任機要祕書，卻發現公所實際運作與原先理想有很大落差，任職約10個月便決定離開。

張益豪指出，鄭朝方雖然試圖建立不同於父兄的政治形象，但鄭家在地方經營多年的政治網絡依舊存在。過去選舉期間，鄭永金主要負責整合地方人脈與資源，鄭朝方則站在第一線爭取選民認同，未料當選市長後，原本選舉團隊的家族運作模式也延伸到公所行政體系。

他指控，鄭永金曾傳訊息要求幕僚協助催辦公文，包括水溝加蓋、社團活動補助等事務；鄭朝瀚則對公共工程及市政決策提出意見，甚至直接要求機要秘書配合，讓沒有行政職權的家屬得以介入公所運作。

張益豪舉例，竹北市公所曾與新竹縣政府協商停車收費及公園委管權責，當時鄭朝方已有明確立場，也向幕僚及基層公務員說明處理方向，但鄭朝瀚持不同意見，竟將他叫到距離公所約5分鐘車程的鐵皮屋，以三字經及羞辱性言語斥責，要求改變原本的處理方向。

張益豪說，後來公所與縣府再次協商時，他發現鄭朝方態度出現轉變，與鄭朝瀚主張趨於一致，讓他相當失望，也質疑市長是否受到家族影響。

他還透露，鄭朝方曾交代幕僚，遇到工程建設問題「要去問大哥」。張益豪質疑，市長是由選民選出，行政決策理應透過正式體制執行，不能讓沒有公職身分的家屬下指令，最後卻由公務員承擔責任，形同「體制外的人下指令，體制內的公務員卻要承擔責任」。

談及離職原因，張益豪表示，鄭朝方當時曾試圖慰留，他只問了一句「鄭朝瀚能不能不要再干政？」卻始終沒有得到明確答覆，最終選擇離開。他也指稱，另一名機要人員曾遭冷處理及職務調整，最後同樣離職。

張益豪在專訪中控訴，鄭朝方父親鄭永金、胞兄鄭朝瀚長期介入市政，甚至影響行政決策，質疑鄭朝方未能畫清家族與公權力界線。圖／取自直播「觀點芹爆戰」
張益豪在專訪中控訴，鄭朝方父親鄭永金、胞兄鄭朝瀚長期介入市政，甚至影響行政決策，質疑鄭朝方未能畫清家族與公權力界線。圖／取自直播「觀點芹爆戰」

2026九合一選舉

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 黃光芹

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

藍營新店造勢展現藍軍大團結 侯友宜、李鴻源力挺李四川接棒

楊文科一日跑新豐、尖石、五峰 細數8年建設力挺國民黨團隊接棒

新北市政見會 李四川轟曠世智能案「4千多萬投資全用在蘇家」

鄭麗文喊4都有驚無險 藍營黃金週祭政績牌回防催票

相關新聞

遊行破八萬人！蔣萬安：1128站出來 對民進黨投下不信任票

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今天舉辦安心大遊行，下午遊行到市府終點，競總統計有8萬人站出來力挺蔣萬安。蔣萬安今天致詞也表示，這一次選舉是非常激烈的選戰，「這一仗，我們一定要贏，因為這不僅攸關台北市的未來，也是對台灣未來國家路線、方向的選擇。」要大家站出來，對民進黨政府投下不信任票。

支持者不減熱情...她穿全身「蔣萬安小物」來遊行 直言很多年輕人都站了出來

選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今號召市民站出來「安心大遊行」，儘管天公不作美，仍不減支持者熱情。許多市民之所以冒雨同行，就是不想要民進黨市長候選人沈伯洋當他們的市長，平時不表態不代表蔣沒有支持者，甚至還有年輕選票。

影／彰化縣長王惠美開始輔選 為縣長候選人魏平政站台助講10分鐘

彰化縣長候選人魏平政、和美鎮長林庚壬共同成立和美後援會，縣長王惠美首度和魏平政同台助講，講完北彰化建設規畫藍圖之後，她呼籲選民支持能延續她施政方向的縣長候選人，讓提名的候選人都當選。

怕賴清德說「我們是雜質」 倒數14天盧秀燕曝支持者不表態原因

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今辦安心大遊行，競總主委、台中市長盧秀燕今穿著雨衣，全程帶隊遊行，因天公不作美下雨，盧秀燕致詞時說，這是「上天給我們的考驗」，這場選舉有各種考驗，對蔣萬安是考驗，對愛護支持蔣萬安的人也是考驗，但是「風雨生信心」。

六都吊車尾？鄭麗文到台南助選謝龍介 籲選民讓台南改變翻轉

國民黨主席鄭麗文下午陪黨籍台南市長候選人謝龍介掃街拜票，對支持者高喊「支持我們的市長謝龍介」，呼籲大家不要一直讓台南在六都吊車尾，勇敢站出來投票，「命運要掌握在自己手中。」

安心大遊行壓軸 蔣萬安唱周杰倫告白氣球...3度深情擁抱太太石舫亘

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今安心大遊行，除台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、新北市長候選人李四川、民眾黨等站台，蔣萬安最溫暖牽手石舫亘也在最後壓軸現身，兩人三度深情溫暖擁抱，尤其太太最近當分身拜票，今蔣萬安也用一曲周杰倫的告白氣球，表達對太太、對家人的愛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。