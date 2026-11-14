影／心結仍未解？王惠美現身魏平政和美後援會成立

彰化縣長王惠美今天晚間現身國民黨彰化縣長候選人魏平政和美後援會，上台簡短發言五分鐘多鐘發表任內感言，但隻字未提黨內縣長候選人魏平政的名字。發言結束後未多停留即離去，原本安排頒贈菜頭等儀式都臨時取消，引發外界聯想。

魏平政今天晚上在彰化縣和美鎮福德宮成後立後援會，原本安排的橋段是由縣長王惠美擔任神秘嘉賓，在活動後段及雲林縣長張麗善陪同下大進場，接受民眾歡呼，未料王惠美提早半個多小時抵達現場。魏平政得知消息後急忙現身，與她並肩而坐。

主持人安排兩人上台與社區表演團體同框合影後，王惠美致詞回顧任內多項縣政願景，從交通與產業雙軌並行到打造「活到100歲」的整合式社福大樓，五分鐘的發言並沒提及魏平政的名字，讓場面一度有些尷尬。

魏平政受訪時表示，感謝王惠美縣長在風雨交加的夜晚親臨現場相挺，這對競選團隊和基層士氣是極大的鼓舞。他指出，王惠美在致詞與訴求中強調，希望國民黨提名的候選人都能夠高票當選，並延續其過去在彰化縣的施政方針、完成各項縣政規劃，這也包含了對他的支持與期許。

面對媒體追問王縣長在談話中並未直接點名其姓名，魏平政認為王惠美呼籲支持所有國民黨提名的候選人高票當選，就是對黨內提名同志最大的鼓勵與肯定。他強調，未來將全力以赴打好這場選戰，好好延續王惠美縣長的施政成果，共同推動彰化縣未來的繁榮發展。

彰化縣長王惠美上台短暫發言後即離去，未多停留。記者黃仲裕／攝影