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王惠美現身了！替魏平政站台助講10分鐘 首度同台畫面曝光

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影／彰化縣長王惠美開始輔選 為縣長候選人魏平政站台助講10分鐘

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美首度和同黨縣長候選人魏平政同台， 一起上台的還有和美鎮長林庚壬。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美首度和同黨縣長候選人魏平政同台， 一起上台的還有和美鎮長林庚壬。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長候選人魏平政、和美鎮長林庚壬共同成立和美後援會，縣長王惠美首度和魏平政同台助講，講完北彰化建設規畫藍圖之後，她呼籲選民支持能延續她施政方向的縣長候選人，讓提名的候選人都當選。

最近兩天傳出在國民黨大老前立法院長王金平穿針引線，及國民黨副主席李乾龍的勸說之下，始終沒答應輔選國民黨縣長候選人魏平政的王惠美終於首肯，今首度出席魏平政的競選活動，一如前幾次參加國民黨選舉活動，她提前到會場和美鎮福德宮。

王惠美站台助講，魏平政和林庚壬分站左右兩側，王惠美再次講述她的北彰化施政，特別是和美龍井大橋通車、彰化交流道特定區開發、興建小巨蛋對和美鎮發展的重要性，請選民支持可以延續她施政規畫和方向的縣長候選人，她希望提名的當選人都當選，彰化縣民可有更美好的生活。

王惠美演講沒提到包括魏平政、林庚壬在內的任何國民黨提名候選人姓名，也沒拉起魏、林兩人的手喊「凍蒜」，講完很快走下講台到座車直接上車，魏平政等人送行，王惠美點頭即搖起車窗離去。

魏平政說，這是縣長王惠美第一次和他正式同台，並言明要支持能延續她施政規畫的縣長候選人，這個候選人就是他，王惠美是國民黨員，籲請選民友持提名的候選人就是支持國民黨提名的，因今晚和他同台的還有和美鎮長林庚壬，縣長王惠美也沒講出林鎮長姓名，作法上一視同仁，外界不必見縫插針大作文章。

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