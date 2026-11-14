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安心大遊行壓軸 蔣萬安唱周杰倫告白氣球...3度深情擁抱太太石舫亘

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今安心大遊行，除台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、新北市長候選人李四川、民眾黨等站台，蔣萬安最溫暖牽手石舫亘也在最後壓軸現身，兩人三度深情溫暖擁抱，尤其太太最近當分身拜票，今蔣萬安也用一曲周杰倫的告白氣球，表達對太太、對家人的愛。

今天的安心大遊行，儘管天公不作美下午就開始下雨，但支持者不畏風雨，下午開始出發到終點，競總總計，總共有8萬人站出來挺蔣萬安。

蔣萬安今安心大遊行最後壓軸致詞，蔣看到現場這麼多支持者出來力挺支持，相當激動，先謝謝支持者不畏風雨，大家持續留在現場，用實際的行動一起關心台北的未來，謝謝大家，今天安心大遊行給他滿滿的溫暖與鼓勵，讓他非常感動，他也深深一鞠躬，謝謝大家。

蔣萬安說，今天的遊行就是要傳遞一個重要訊息「就是要給市民安心，有蔣萬安在，就會讓市民心安。」蔣說，他知道雙薪爸媽無法陪伴孩子，所以推動減工時不減薪、還有女性希望多一個生育選擇所以推動擴大凍卵補助、還有小孩學費是很大負擔所以擴大私幼補助、還有台北居大不易所以推幸福住宅，還有讓孩子通學安全規畫通學區，這些政策一個目的，就是「要讓每一個家庭，少一點擔心，多一點安心。」

蔣萬安今天也特別感謝太太石舫亘，並稱讚太太是一個非常有想法的女性，從不會因是誰的太太，認為理所當然要做什麼，但太太前陣子主動表達願意幫忙走進市場拜票，傾聽市民聲音，儘管最近兩人回到家都很晚，但都會找時間聊天，告訴他每天的人事物，如遇到哪一位攤商老闆給的叮嚀、哪一里的民眾給予加油打氣，蔣萬安說到這，第三度擁抱太太說「謝謝太太，陪我走進巷弄，謝謝，一直以來的支持，妳是我最好的夥伴。」

蔣萬安說，他的太太對他來說，就是一個安心的存在，「因為有太太石舫亘在，我就是很安心」，而這個安心，不是只有在家庭，這也是他治理城市的精神、對待市民的態度。他希望打造一個安定的環境，希望所有市民朋友，不管背景、世代，都可以在台北發光、發熱，他會務實前進，只要方向對的、好的市政，不會停下腳步，一定會把它做對、做好。

蔣提到，這次的選舉，他要用和諧取代對立；用團結取代撕裂；可以既溫柔又剛強，可以面對不同意見，尊重與包容；更可以面對該做的事情，堅持到底，「這樣的台北，才會安心。」

蔣萬安最溫暖牽手石舫亘也在最後壓軸現身，兩人三度深情溫暖擁抱，尤其太太最近當分身拜票，今蔣萬安也用一曲周杰倫的告白氣球，表達對太太、對家人的愛。圖／截自直播供訊
蔣萬安最溫暖牽手石舫亘也在最後壓軸現身，兩人三度深情溫暖擁抱，尤其太太最近當分身拜票，今蔣萬安也用一曲周杰倫的告白氣球，表達對太太、對家人的愛。圖／截自直播供訊

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