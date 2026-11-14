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湧入3千人！韓國瑜平鎮站台挺陳韋曄 喊話支持者「千萬別分票」

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市平鎮區議員候選人陳韋曄今天舉辦大龍岡團結大會，邀請立法院長韓國瑜出席活動。記者江婉儀／攝影
桃園市平鎮區議員候選人陳韋曄今天舉辦大龍岡團結大會，邀請立法院長韓國瑜出席活動。記者江婉儀／攝影

選戰倒數14天，桃園市平鎮區議員候選人陳韋曄今天舉辦大龍岡團結大會，邀請立法院長韓國瑜出席活動，現場擠滿近3千人出席活動，即便下雨也澆不熄支持者熱情，韓國瑜對台下支持者喊話，支持者不要分票，肯定陳韋曄就要集中選票，全力支持陳韋曄。

韓國瑜今日到現場時，與陳韋曄、呂玉玲一起大進場，現場支持者揮舞國旗，旗海飄揚，在走道兩邊的民眾爭先拿著手機拍韓國瑜，或是想要握手。

韓國瑜致詞時表示開玩笑說，會場擠滿人，外面還多擺椅子有5、600個，還以為陳韋曄是參選桃園市長，這代表陳韋曄服務認真最踏實，現在就是陳韋曄考試的時候，過去四年有沒有認真在做，有沒有為鄉親打拚，協助平鎮爭取建設經費。

韓國瑜表示，這幾年台灣的民主政治應該是真善美，應該充滿現代成熟健康優質的民主，但這幾年只有感覺到恨的政治，選上就執政，輸了就監督，大家一心一意為了國家跟人民，但一到選舉就抹黑造謠，捏造攻擊。

韓國瑜說，剛剛他從台北市長蔣萬安的場，來到桃園，之前講市長砍樹，中共解放軍無人機攻台灣講要配合了，他喊話台下的支持者，一定有最高的選擇標準，希望台灣的政治走向善良，也希望陳韋曄繼續獲得大家的愛護，未來四年繼續為鄉親打拚，讓社會進入善良的循環，才是從事政治最高的目標。

韓國瑜強調，這次競爭非常激烈，聲勢高不代表穩當選，他要支持者不要分票，肯定陳韋曄就要集中選票，全力支持陳韋曄。

桃園市平鎮區議員候選人陳韋曄今天舉辦大龍岡團結大會，邀請立法院長韓國瑜出席活動。記者江婉儀／攝影
桃園市平鎮區議員候選人陳韋曄今天舉辦大龍岡團結大會，邀請立法院長韓國瑜出席活動。記者江婉儀／攝影

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