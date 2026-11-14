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沈伯洋不來雲林站台？賴清德：他有選舉節奏 雲林靠自己拚

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長選情升溫，賴清德總統今天第5度到雲林為劉建國輔選，結束後隨即與競選團隊召開約45分鐘選務會議。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長選情升溫，賴清德總統今天第5度到雲林為劉建國輔選，結束後隨即與競選團隊召開約45分鐘選務會議。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長選情升溫，賴清德總統今天第5度到雲林為劉建國輔選，結束後隨即與競選團隊召開約45分鐘選務會議，會中幹部建議邀請台北市長候選人沈伯洋到雲林站台，盼「洋流」效應延伸到雲林。賴清德則表示，沈伯洋有自己的選舉節奏，雲林要靠自己的力量打選戰，並多次向團隊喊話「雲林應該要贏」，要大家有信心。

賴清德總統全台僅擔任劉建國競選總部主委，今五度到雲林為劉建國麥寮造勢站台，並召開選務會議，據與會幹部轉述，會中有不少人向總統反映，希望沈伯洋能到雲林站台，帶動外溢效應。賴清德回應，沈伯洋有自己的選舉節奏，雲林不能把希望寄託在其他人身上，應該靠自己的能量拚選戰。他從各種跡象分析，認為雲林這次「應該要贏」，也希望團隊保持信心。

賴清德會中也提到張家政治接班問題，質疑雲林人真的能夠接受「張三世」嗎？面對選戰最後階段，賴清德也向團隊表示，自己已經排開許多行程，接下來還會多次到雲林輔選，要幹部「要有信心」。

與會幹部表示，賴清德這次主要是為團隊打氣，強調自己已經多次到雲林力挺，接下來要靠地方團隊的力量。他也以「張家整碗捧去」形容外界對張家政治延續的疑慮，認為團隊應該有信心，並再次強調雲林這一仗「應該要贏」。

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