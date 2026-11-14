聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋不來雲林站台？賴清德：他有選舉節奏 雲林靠自己拚
雲林縣長選情升溫，賴清德總統今天第5度到雲林為劉建國輔選，結束後隨即與競選團隊召開約45分鐘選務會議，會中幹部建議邀請台北市長候選人沈伯洋到雲林站台，盼「洋流」效應延伸到雲林。賴清德則表示，沈伯洋有自己的選舉節奏，雲林要靠自己的力量打選戰，並多次向團隊喊話「雲林應該要贏」，要大家有信心。
賴清德總統全台僅擔任劉建國競選總部主委，今五度到雲林為劉建國麥寮造勢站台，並召開選務會議，據與會幹部轉述，會中有不少人向總統反映，希望沈伯洋能到雲林站台，帶動外溢效應。賴清德回應，沈伯洋有自己的選舉節奏，雲林不能把希望寄託在其他人身上，應該靠自己的能量拚選戰。他從各種跡象分析，認為雲林這次「應該要贏」，也希望團隊保持信心。
賴清德會中也提到張家政治接班問題，質疑雲林人真的能夠接受「張三世」嗎？面對選戰最後階段，賴清德也向團隊表示，自己已經排開許多行程，接下來還會多次到雲林輔選，要幹部「要有信心」。
與會幹部表示，賴清德這次主要是為團隊打氣，強調自己已經多次到雲林力挺，接下來要靠地方團隊的力量。他也以「張家整碗捧去」形容外界對張家政治延續的疑慮，認為團隊應該有信心，並再次強調雲林這一仗「應該要贏」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。