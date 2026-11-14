花蓮縣長選戰爆黑函攻防 張峻競辦告發涉違選罷法

無黨籍花蓮縣長候選人張峻接獲檢舉，鳳林鎮有人散發「背刺國民黨」、「遭法院認證欺詐牟利、霸占國土」等字樣文宣，認為是黑函，今由競總主任胡慧君到花檢告發涉違選罷法，並稱黑函與游淑貞文宣併同發放，且印有縣議員吳建志的名字，盼檢方查明幕後黑手。游淑貞、吳建志均否認發放，吳建志認為文宣內容並無不實，張峻應清楚說明。

胡慧君說，昨天下午有鳳林鎮支持者致電說收到疑似黑函文宣，他們了解後，發現一份共3張，第一張是游淑貞文宣，餘下兩張都是漫畫方式抹黑張峻的黑函，意圖使人不當選，因此今天由律師陪同，帶著黑函、監視器影像等證據，告發涉違選罷法第104條和第52條，另也請來發送和收到黑函的民眾向檢方說明。

根據張峻競總了解，昨天發送黑函共有3人，都是地方農會家政班成員，受雇在鳳林鎮分頭挨家挨戶發送，她們對於內容毫不知情，另在國民黨鳳林鎮黨部內也有一疊抹黑文宣。

胡慧君表示，黑函上印有花蓮縣議員吳建志字樣，但未簽名，併同游淑貞文宣發送，盼檢方查明究竟是誰在惡意散發不實文宣。

游淑貞否認這批黑函是她委託發送，對內容毫不知情；吳建志說，雖然不是他印製、發送，但他以前就說過這些內容，可能是善心人士引用他的說法製作文宣。

吳建志說，政治人物本應接受人民檢驗，包括張峻曾因違反「水土保持法」非法占用致水土流失未遂罪遭判刑，都有判決紀錄可查，怎麼能說是黑函？呼籲張峻不要再東躲西藏，應公開對外說明。

張峻競辦在國民黨鳳林鎮黨部也發現抹黑文宣。圖／張峻競辦提供