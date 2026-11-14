楊文科一日跑新豐、尖石、五峰 細數8年建設力挺國民黨團隊接棒

選戰倒數，新竹縣長楊文科今天接連前往新豐、尖石及五峰，為國民黨候選人站台，細數8年來交通、觀光及偏鄉建設成果，強調縣府透過開源節流，讓財政由三級提升至一級，並力挺縣長候選人徐欣瑩接棒縣政，呼籲選民支持國民黨團隊，延續地方建設。

楊文科上午出席新豐鄉縣議員候選人張以聖競選總部成立大會，肯定其父親、現任新竹縣議會議長張鎮榮過去八年與縣府密切合作，讓重大施政及地方建設順利推動。他表示，自己與張鎮榮明年即將卸任，地方服務需要年輕世代接棒，並以「虎父無犬子」稱讚張以聖年輕優秀，期盼承接父親深耕地方的精神。

談到新豐建設，楊文科指出，縣府過去八年積極推動新豐海岸休閒風景區規畫，涵蓋海岸線、港口環境改善及土地活化；交通方面，台1線替代道路第一期預計明年6月完工，銜接竹北市中正西路，後續將推動第二期工程，改善新豐與竹北間交通。

隨後楊文科前往尖石鄉徐欣瑩競選服務處成立大會，表示縣府持續改善梅花、那羅、秀巒至司馬庫斯等地道路及產業道路，提升偏鄉交通安全。他肯定現任鄉長曾國大、縣議員劉建民長期爭取建設，兩人此次互換跑道，期盼未來與徐欣瑩組成「縣長、鄉長、議員鐵三角」，延續地方合作。

下午轉往五峰鄉，楊文科強調，偏鄉最重要的是讓居民有條安全回家的路。縣府推動縣道122線43.5公里處截彎取直工程，興建長225公尺、寬10公尺橋梁，預計明年完工；另投入約18億6000萬元推動台68線銜接竹東東峰路新闢工程，並完成雲山替代道路，降低山區道路因坍方中斷的交通衝擊。

楊文科也肯定五峰鄉長秋維書、縣議員張益生與縣府合作推動建設，呼籲鄉親支持兩人連任。他強調，偏鄉建設不能只看人口多寡，更應重視居民實際需求，保障交通安全與生活品質。

楊文科表示，徐欣瑩具備理工博士背景及專業執行能力，強調「選舉不是比誰口號喊得大聲，而是要看誰真正有能力做事」，呼籲選民支持2號徐欣瑩及國民黨提名候選人，讓八年建設成果持續延續。

新竹縣長楊文科今天接連前往新豐、尖石及五峰，為國民黨候選人站台助選，細數八年縣政建設成果，呼籲鄉親團結支持國民黨團隊，延續地方建設與發展。圖／國民黨新竹縣黨部提供