「選舉沒有穩贏的」藍白力挺張善政 韓國瑜：民進黨用恨在選舉

2026地方選舉，國民黨桃園市長張善政與邱奕勝今在桃園區風禾公園造勢，藍白大咖齊聚力挺，強調選舉沒有穩贏，呼籲支持者28日出門投票，才能勝選。

桃園今天傍晚國民黨前桃園縣長吳志揚以十二年前市長選舉為例，強調選情變化快又大，呼籲大家一定要出門投票；嘉義市長黃敏惠以房子比喻桃園，強調「房子蓋一半不能換人」，也指張善政是嘉義女婿，希望在桃園的嘉義人疼惜家鄉的女婿。

民眾黨主席黃國昌表示，張善政有行政院長資歷，執政四年沒有讓大家失望，希望大家用選票把張善政留下來，繼續當大家的桃園市長；剩下兩個禮拜，不曉得民進黨還會使出什麼奧步。過去幾個月，大家看到農田水利署官員拉著民進黨桃園市長候選人黃世杰的手喊「凍蒜」，明顯行政不中立，到現在行政院長卓榮泰還在躲。選舉沒有一定贏，票一定要投入票匭才算穩，請大家支持張善政。

桃園6席在地立委牛煦庭、萬美玲、呂玉玲、涂權吉、魯明哲與邱若華也到場力挺；前主席朱立倫表示，桃園支持者如果都出來投票，張善政連任不是問題，但張善政的選情沒有那麼樂觀，因為藍營的支持者只有6成願意出來投票，整體票數就會輸綠營，因此一定要請大家出來投票。

張善政致詞時提及民進黨立委莊瑞雄失言風波，身旁的人都建議他抓著這點反擊，「我才不要，拿著這點反擊，是降低我的格局」。他表示，四年前選市長，他就被負面訊息抹黑到懷疑人生，現在又一樣，請大家用選票教訓負面選舉的政黨。

張善政說，「洋流」昨天在桃園中壢聚結，但中壢舊城區翻新就是他任內執行的成果。綠營雖然嘴巴罵他不好，但身體很誠實，腳下踩的就是他最好的政績，「再給我四年，我會讓桃園未來二、三十年發展穩穩當當」。

韓國瑜笑說自己跟張善政一個代表少林寺、一個代表武當，大家應該都清楚誰代表那個門派。他表示表示，張善政是全國最善良的政治人物，站在他旁邊就會感到溫暖。

韓國瑜說，權力是一時的，有一天會被收回去，好的政治人物要把握在位期間為人民服務。桃園各方面都蒸蒸日上，民主政治可以真善美，但他下午在台北看到蔣萬安，可以感覺到民進黨用「恨」在選舉，令人難過。桃園民眾眼睛是雪亮的，請大家繼續支持張善政。