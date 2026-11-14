民眾黨應援安心大遊行 鋼鐵小草直呼絕不投沈伯洋「我腦子沒壞掉」

選戰倒數14天，台北市長蔣萬安陣營今天下午舉辦「安心大遊行」，民眾黨更在沿途架舞台應援並一起前進會場，蔣競總主委盧秀燕也到場感謝，喊出「藍白團結，勝利台北」；小草們直呼，絕對不會投給民進黨候選人沈伯洋，「我的腦子沒壞掉。」

民眾黨下午在遊行沿途的光復南路架設小舞台應援，包含黨秘書長周榆修及北市議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、許甫、吳怡萱到場，蔣競總主委盧秀燕近16時抵達致詞，「藍白團結，安心台北；藍白團結，勇敢台北；藍白團結，勝利台北。」

盧秀燕非常感謝民眾黨好朋友們成立應援團支持大遊行，「我們合作、努力的目的，就是為了讓台北更好，為了讓台北的市民家人更安全、更安心，這是我們合作的目的，我們的目標都是一致，不管什麼黨都是一家人、都是為了台北、都是為了我們照顧市民」。

她說，「蔣萬安現在正在政見發表會，所以由我跟總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯親自向民眾黨好朋友致意、致謝、致敬」，最重要希望民眾黨好朋友高票當選，進到議會監督、協助蔣萬安。接著一行人在台上高喊「蔣萬安凍蒜」、「台北安可」、「藍白議員全壘打」。

黃瀞瑩希望台北是一個有執行力的地方，也喊話選民給理性問政的民眾黨一個機會；陳宥丞表示，這次站出來就是為了挺善良、正直，民眾黨6席會為台北市民監督蔣萬安；林珍羽說，民眾黨絕對跟國民黨站在一起，守護蔣萬安也會狠狠監督，愛之深、責之切；張志豪說，2026一定要讓民眾黨選得好，2028政黨輪替，把阿北救出來。

民眾黨支持者陳小姐表示，洋流抹黑、造謠，他們還說別人抹黑，真的生氣，希望善良的人不能被不正直的人迫害；「我的腦子沒有壞掉」，沈伯洋表面一套、背地一套，不可能會支持。游小姐則說，民進黨陣營實在很惡劣，每天都在抹黑、造謠、鼓吹分立，她很不想要這樣的人出來當台北市長。

大安區47歲鄭先生說，支持民眾黨的支持者「民進黨投不下去」，之前投前總統蔡英文的人，現在後悔要命，「此生不投民進黨」。他肯定蔣萬安施政，自家小孩都有去領鮮奶，營養午餐也沒什麼問題，希望藍白合作，贏下2026，2028政黨輪替。

家住文山區的40歲市民林小姐說，今天站出來是對於認真、善良的團體表達支持，因為台灣真的需要這股力量。台灣人都是善良、正直，不知道為什麼最近如羅大佑講實話就被出稱，台灣什麼時候變這樣？她真的很為台灣環境擔心，連講個話都會被出征。

另一名市民直言，今天到場是表達對民眾黨的支持，挺一個善良跟認真，台灣真的很需要第三勢力出來制衡跟監督。他2022年市長選舉投給黃珊珊，「這次肯定不會投給民進黨」，小草不太會被動搖，都會自己做功課，去查、去看本人說法，而不是新聞說什麼就是什麼。

30幾歲市民張小姐今天上班，透過與友人視訊「到場」。她說，2014年柯文哲第一次參選台北市長，全家就支持柯文哲，心疼他這些年的遭遇，「但撇開阿北的恩怨情仇，光是撕裂台灣社會這點，我就無法接受。難道現在質疑執政黨，就要被抄全家？」加上阿北的遭遇，「我們不可能再投民進黨。」這次希望透過藍白合，蔣萬安與白營6位議員候選人勝選，繼續為台北服務。

台北市長蔣萬安陣營今天下午舉辦「安心大遊行」，民眾黨更在路線沿途的光復南路側架舞台應援，北市6位議員候選人與遊行民眾擊掌、打氣。記者林佳彣／攝影

選戰倒數14天，台北市長蔣萬安陣營今天下午舉辦「安心大遊行」，民眾黨更在路線沿途的光復南路側架舞台應援，北市6位議員候選人與遊行民眾擊掌、打氣。記者林佳彣／攝影