藍營新店造勢展現藍軍大團結 侯友宜、李鴻源力挺李四川接棒

「我們都挺李四川、新店安坑大團結」造勢活動，今天下午3時45分於新北市新店區安康路二段公崙社區活動中心盛大登場。現場湧入大批熱情支持者，高喊當選口號，氣氛相當熱烈。包括立委羅明才、前內政部長李鴻源、新北市副市長劉和然，以及力拚連任的新店區市議員陳儀君、劉哲彰、黃心華、市議員候選人游皓麟與多位在地里長、地方政壇人士均齊聚一堂，展現國民黨在基層深厚的凝聚力與藍軍大團結氣勢。

新北市長侯友宜親自到場站台，為國民黨新北市長候選人李四川強力背書。侯友宜在致詞時感性表示，「交棒是一個責任，要交棒，也是要拜託大家，我們把棒子交給對的人，做對的事。」他坦言，在新店與安坑地區還有許多市政建設正在推動，自己任內仍有不少事情還沒有辦法完全做完，因此懇請鄉親集中選票、全力支持擁有豐富工程與行政資歷的李四川，讓這些未竟的建設能夠無縫接軌、好好完成。

面對侯友宜的託付與鄉親的期待，李四川在致詞時展現十足的執行力與誠意。他明確承諾，侯市長交棒下來的所有市政工作與公園建設，他都會一步一腳印好好地處理完成。針對在地居民長期關心的民生與交通議題，包含鄉親反映的安坑山區穩定供水問題，以及安一路三期道路銜接等重要地方工程與基層意見，李四川強調自己都會充分尊重並妥善解決，絕不辜負市民所託。

李四川進一步指出，新北市在侯友宜市長任內已經打下非常好的發展基礎，未來他將秉持務實拼建設的精神，在這個堅實的基礎上繼續努力，讓新北市一天比一天更好。他也向台下支持者溫情喊話，拜託鄉親在11月28日投票日當天，一定要化身成為他的分身，在這段關鍵期間幫忙拉票、催票，投票日當天更務必站出來投下神聖的一票，用選票守護新北的未來。

除了為自己催票，李四川也展現母雞帶小雞的氣勢，在台上大聲呼籲支持者力挺國民黨提名的全體公職候選人。他高喊：「台上我們的議員候選人，那當然一定都要讓他們高票當選，好不好？」現場支持者隨即報以熱烈的「好！」聲回應。

李四川隨即點名黃心華、陳儀君、劉哲彰、游皓麟四位市議員候選人，強調四席都必須高票當選，同時也希望站在身後的所有在地里長都能全壘打過關，並深深一鞠躬向現場所有鄉親致謝。

到場助講的新北市副市長劉和然則火力全開，將矛頭直接指向對手陣營與蘇家。劉和然嚴詞批評，新北市的未來絕不能成為「蘇家王朝」，更不能讓特定的家族利益凌駕於全體新北市民的公共利益之上。他並在台上提出具體數據質疑，指出蘇巧純涉及的公司投資爭議中，國家投入了約4500萬元資金，卻僅取得約17%股權；反觀蘇巧純個人僅投入200多萬元，卻能取得高達約27%的股權，讓他忍不住痛批這根本是「把國家的資源帶到家裡去」。

劉和然進一步向現場選民提出嚴正質疑，直言這樣背景與爭議的人如果當上新北市長，究竟會把心思放在全體新北市民身上，還是放在個人、未來以及家族利益上？他強調，新北市從前縣長周錫瑋、前市長朱立倫一路到現任市長侯友宜，歷經多年才累積出如今的重大建設成果，市政發展絕對不能走回頭路，更不能淪為家族政治的延伸。

在整場造勢活動的最後，與會嘉賓與候選人們手牽手高呼口號，將現場氣氛推向最高潮。劉和然與眾人再度共同呼籲新店與安坑的選民，務必把新北市長的重責大任交給真正懂建設、重實務的李四川，讓「40年磨一劍」的工程專業與豐富行政經驗留在新北市，攜手開創更加繁榮進步的新北新局。

新北市長候選人李四川今天下午在新店公崙社區活動中心舉辦「我們都挺李四川 新店安坑大團結」造勢活動，新北副市長劉和然將矛頭指向蘇家，批評新北市不能成為「蘇家王朝」，更不能讓家族利益凌駕市民利益。記者王長鼎／攝影