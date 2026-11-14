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藍營新店造勢展現藍軍大團結 侯友宜、李鴻源力挺李四川接棒

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今天下午在新店公崙社區活動中心舉辦「我們都挺李四川 新店安坑大團結」造勢活動，展現藍軍大團結氣氛，侯友宜、李鴻源及立委羅明才力挺李四川接棒。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天下午在新店公崙社區活動中心舉辦「我們都挺李四川 新店安坑大團結」造勢活動，展現藍軍大團結氣氛，侯友宜、李鴻源及立委羅明才力挺李四川接棒。記者王長鼎／攝影

「我們都挺李四川、新店安坑大團結」造勢活動，今天下午3時45分於新北市新店區安康路二段公崙社區活動中心盛大登場。現場湧入大批熱情支持者，高喊當選口號，氣氛相當熱烈。包括立委羅明才、前內政部長李鴻源、新北市副市長劉和然，以及力拚連任的新店區市議員陳儀君、劉哲彰、黃心華、市議員候選人游皓麟與多位在地里長、地方政壇人士均齊聚一堂，展現國民黨在基層深厚的凝聚力與藍軍大團結氣勢。

新北市長侯友宜親自到場站台，為國民黨新北市長候選人李四川強力背書。侯友宜在致詞時感性表示，「交棒是一個責任，要交棒，也是要拜託大家，我們把棒子交給對的人，做對的事。」他坦言，在新店與安坑地區還有許多市政建設正在推動，自己任內仍有不少事情還沒有辦法完全做完，因此懇請鄉親集中選票、全力支持擁有豐富工程與行政資歷的李四川，讓這些未竟的建設能夠無縫接軌、好好完成。

面對侯友宜的託付與鄉親的期待，李四川在致詞時展現十足的執行力與誠意。他明確承諾，侯市長交棒下來的所有市政工作與公園建設，他都會一步一腳印好好地處理完成。針對在地居民長期關心的民生與交通議題，包含鄉親反映的安坑山區穩定供水問題，以及安一路三期道路銜接等重要地方工程與基層意見，李四川強調自己都會充分尊重並妥善解決，絕不辜負市民所託。

李四川進一步指出，新北市在侯友宜市長任內已經打下非常好的發展基礎，未來他將秉持務實拼建設的精神，在這個堅實的基礎上繼續努力，讓新北市一天比一天更好。他也向台下支持者溫情喊話，拜託鄉親在11月28日投票日當天，一定要化身成為他的分身，在這段關鍵期間幫忙拉票、催票，投票日當天更務必站出來投下神聖的一票，用選票守護新北的未來。

除了為自己催票，李四川也展現母雞帶小雞的氣勢，在台上大聲呼籲支持者力挺國民黨提名的全體公職候選人。他高喊：「台上我們的議員候選人，那當然一定都要讓他們高票當選，好不好？」現場支持者隨即報以熱烈的「好！」聲回應。

李四川隨即點名黃心華、陳儀君、劉哲彰、游皓麟四位市議員候選人，強調四席都必須高票當選，同時也希望站在身後的所有在地里長都能全壘打過關，並深深一鞠躬向現場所有鄉親致謝。

到場助講的新北市副市長劉和然則火力全開，將矛頭直接指向對手陣營與蘇家。劉和然嚴詞批評，新北市的未來絕不能成為「蘇家王朝」，更不能讓特定的家族利益凌駕於全體新北市民的公共利益之上。他並在台上提出具體數據質疑，指出蘇巧純涉及的公司投資爭議中，國家投入了約4500萬元資金，卻僅取得約17%股權；反觀蘇巧純個人僅投入200多萬元，卻能取得高達約27%的股權，讓他忍不住痛批這根本是「把國家的資源帶到家裡去」。

劉和然進一步向現場選民提出嚴正質疑，直言這樣背景與爭議的人如果當上新北市長，究竟會把心思放在全體新北市民身上，還是放在個人、未來以及家族利益上？他強調，新北市從前縣長周錫瑋、前市長朱立倫一路到現任市長侯友宜，歷經多年才累積出如今的重大建設成果，市政發展絕對不能走回頭路，更不能淪為家族政治的延伸。

在整場造勢活動的最後，與會嘉賓與候選人們手牽手高呼口號，將現場氣氛推向最高潮。劉和然與眾人再度共同呼籲新店與安坑的選民，務必把新北市長的重責大任交給真正懂建設、重實務的李四川，讓「40年磨一劍」的工程專業與豐富行政經驗留在新北市，攜手開創更加繁榮進步的新北新局。

新北市長候選人李四川今天下午在新店公崙社區活動中心舉辦「我們都挺李四川 新店安坑大團結」造勢活動，新北副市長劉和然將矛頭指向蘇家，批評新北市不能成為「蘇家王朝」，更不能讓家族利益凌駕市民利益。記者王長鼎／攝影
新北市長候選人李四川今天下午在新店公崙社區活動中心舉辦「我們都挺李四川 新店安坑大團結」造勢活動，新北副市長劉和然將矛頭指向蘇家，批評新北市不能成為「蘇家王朝」，更不能讓家族利益凌駕市民利益。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天下午在新店公崙社區活動中心舉辦「我們都挺李四川 新店安坑大團結」造勢活動，由新北市長侯友宜陪同大進場，展現藍軍大團結氣氛。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天下午在新店公崙社區活動中心舉辦「我們都挺李四川 新店安坑大團結」造勢活動，由新北市長侯友宜陪同大進場，展現藍軍大團結氣氛。記者王長鼎／攝影

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