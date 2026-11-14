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安心遊行破8萬人！李四川站台砲火全開 「政府變壞是好人太沉默」

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安心遊行破8萬人！李四川轟政府變壞不是壞人太多 是好人太沉默

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今舉辦安心大遊行，晚間4時50分左右蔣萬安抵達終點北市府前廣場，現場主持人也喊出，今天的參與人數，從下午到現在已破八萬人。圖／截自供訊直播
台北市長蔣萬安今舉辦安心大遊行，晚間4時50分左右蔣萬安抵達終點北市府前廣場，現場主持人也喊出，今天的參與人數，從下午到現在已破八萬人。圖／截自供訊直播

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今舉辦安心大遊行，晚間4時50分左右蔣萬安抵達終點北市府前廣場，現場主持人也喊出，今天的參與人數，從下午到現在已破八萬人。

新北市長候選人李四川今也跨淡水河來幫站台，李四川砲火全開，怒嗆民進黨「川伯生氣了！」並且點出，一個城市的建設最重要「要讓市民晚上能安心睡一覺」，只要台北安可，才能讓台北所有的鄉親，能夠安心睡一覺。

李四川今天回北市府娘家熟悉的地方幫蔣萬安站台，李一開始感性說，「我的人生就是貢獻在這裡，(前面)這條路是我開的，但是今天不談三號(李四川號次)，要談「五告讚』」並且互爆，他離開北市府八個多月，已經瘦了六公斤，並且向支持者喊話「你們沒有好好照顧，我們的蔣萬安市長，已經瘦了十一公斤」，11月28日要不要討回來。

李四川也重砲對手蘇巧慧表示，昨天大家有看他的政見嗎，「你看過川伯罵過人嗎？」台下喊「沒有」，李怒批「川伯生氣了」，怎麼台灣現在真的是老實人被欺負，「一個政府變壞，不是壞人太多，是好人太沉默，讓政府太囂張。」

李四川提到，他做工程40年，一個城市的建設，並不是高樓大廈，也不是橋樑，最重要是「要讓市民晚上，能安心睡一覺」，只要台北安可，才能任台北所有的鄉親能夠安心睡一覺。

李也話鋒一轉痛批對手蘇巧慧，表示他剛剛看民進黨北市長候選人沈伯洋在政見會上，說年輕人創業非常孤單，但「如果我是蘇巧慧的妹妹，我不會孤單」，因為她有四千多萬可以投資，輸了也不會還，怎麼會孤單？年輕人貸款要抵押？要還銀行，「但是她不用，這樣公平嗎？」「在場這麼多年輕人，這樣公平嗎？」

李四川說，為什麼他68歲還要來選舉，就是因為看到這樣的不公平，當蘇巧慧說要減輕公務員負擔，但是民進黨議員索資不知道怎麼減輕公務員負擔？現在因為選舉說要減輕，大家聽得下去嗎？

李四川說，雖然他今天不提三號，但會永遠與五號綁在一起，讓雙北好好治理，雙北生活圈變成三十分鐘生活圈，打破不公平，讓政府走向正確的道路。

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