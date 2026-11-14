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徐欣瑩五峰造勢獲高金素梅錄影力挺！承諾優先改善原鄉道路

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天下午前往五峰鄉，與鄉長候選人秋維書、縣議員候選人張益生成立聯合競選服務處，現場支持者熱情相挺。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天下午前往五峰鄉，與鄉長候選人秋維書、縣議員候選人張益生成立聯合競選服務處，現場支持者熱情相挺。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天下午前進五峰鄉，與鄉長候選人秋維書、縣議員候選人張益生成立聯合競選服務處。立委高金素梅特別錄影力挺，細數兩人合作爭取禁伐補償加倍、歲時祭儀假期延長等成果；徐欣瑩則提出AI遠距醫療、智慧健康手環等政策，爭取原鄉選民支持。

高金素梅今天雖未親自前往尖石、五峰，仍透過影片為徐欣瑩助選。她表示，徐欣瑩是她在立法院內政委員會的好夥伴，兩人共同推動原住民禁伐補償，讓補償金從3萬元提高至6萬元，並爭取村里長及基層民代合理待遇，尤其新竹原鄉村里長每月至少增加1萬元補助費。

高金素梅指出，兩人也共同爭取原住民族歲時祭儀假期從1天延長至3天，讓族人有更多時間參與傳統祭典，另包括勞動節全面放假、軍人加薪及警消退休制度改善等政策，都是一步一腳印推動的成果。她肯定徐欣瑩長期支持原住民族政策，呼籲族人11月28日投票支持2號徐欣瑩。

徐欣瑩表示，過去在立法院與原住民立委並肩爭取族人權益，未來若當選縣長，將優先投入五峰鄉基礎建設及聯外道路改善，確保原鄉建設不中斷。

針對偏鄉醫療不足，徐欣瑩提出在文健站、衛生所導入AI遠距視訊醫療，讓鄉親在部落就能接受大醫院線上診療，並搭配醫療專車。她也規畫贈送65歲以上長者AI智慧健康手環，具備心率監測、睡眠管理、防走失及緊急求救功能。

此外，徐欣瑩提出一站式婦女免費健康檢查、生育獎勵金「10萬元大禮包」，並主張每名幼兒每月5000元補助，擴大托嬰、幼兒園、兩歲專班及臨時托育服務，減輕原鄉家庭育兒負擔。

雖下午下起小雨，仍有不少支持者到場揮舞國旗，高喊「縣長選欣瑩、新竹一定贏」，展現選戰倒數階段的熱情。新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳也到場力挺，現場加油聲此起彼落，為聯合競選服務處成立增添熱鬧氣氛。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天下午前往五峰鄉，與鄉長候選人秋維書、縣議員候選人張益生成立聯合競選服務處，現場支持者熱情相挺。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天下午前往五峰鄉，與鄉長候選人秋維書、縣議員候選人張益生成立聯合競選服務處，現場支持者熱情相挺。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天下午前往五峰鄉，與鄉長候選人秋維書、縣議員候選人張益生成立聯合競選服務處，現場支持者熱情相挺。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天下午前往五峰鄉，與鄉長候選人秋維書、縣議員候選人張益生成立聯合競選服務處，現場支持者熱情相挺。圖／徐欣瑩團隊提供

立委高金素梅特別錄製影片力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，細數兩人共同爭取禁伐補償提高至6萬元、原住民族歲時祭儀假期延長至3天等成果，呼籲族人投票支持徐欣瑩。圖／徐欣瑩團隊提供
立委高金素梅特別錄製影片力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，細數兩人共同爭取禁伐補償提高至6萬元、原住民族歲時祭儀假期延長至3天等成果，呼籲族人投票支持徐欣瑩。圖／徐欣瑩團隊提供

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