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影／前總統府秘書長廖了以雨中陪拜票 連佳振力拚藍營第三席

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員第四選區（豐原后里）選情激烈，前總統府秘書長廖了以今天下午為國民黨提名台中市議員候選人連佳振站台助選，雨中陪同車隊深入豐原大街小巷掃街拜票。圖／連佳振提供
台中市議員第四選區（豐原后里）選情激烈，前總統府秘書長廖了以今天下午為國民黨提名台中市議員候選人連佳振站台助選，雨中陪同車隊深入豐原大街小巷掃街拜票。圖／連佳振提供

選戰進入最後關鍵，台中市議員第四選區（豐原后里）選情激烈，前總統府秘書長廖了以今天下午為國民黨提名台中市議員候選人連佳振站台助選，雨中陪同車隊深入豐原大街小巷掃街拜票。沿途向鄉親揮手致意、懇託支持，展現基層團結向前的力量。

連佳振表示，廖了以長年深耕地方、歷練豐富，曾擔任台中縣長、內政部長及總統府秘書長，對地方建設與基層民意有深刻了解。此次特別站台，對後進鼓勵，更象徵政治經驗的傳承與地方服務精神的延續，讓他深受感動，也更加堅定承擔責任、勇往直前的信念。

連佳振強調，他從基層公務員到連續4屆擔任里長，累積26年的地方服務經驗，始終秉持「認真就是我的態度」的精神，從里政、社區發展到地方公共建設，一步一腳印為鄉親解決問題。他深信，政治不只是口號，更需要真正了解地方需求、熟悉行政體系，並且願意持續追蹤、落實建設的人。

台中市議員第四選區競爭激烈，國民黨提名三席，包括二名現任議員，面對激烈選情，連佳振呼籲國民黨同志團結一致，守住藍營在豐原、后里選區的第三席。

台中市議員第四選區（豐原后里）選情激烈，前總統府秘書長廖了以今天下午為國民黨提名台中市議員候選人連佳振站台助選，雨中陪同車隊深入豐原大街小巷掃街拜票。圖／連佳振提供
台中市議員第四選區（豐原后里）選情激烈，前總統府秘書長廖了以今天下午為國民黨提名台中市議員候選人連佳振站台助選，雨中陪同車隊深入豐原大街小巷掃街拜票。圖／連佳振提供

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