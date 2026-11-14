彰化謝家未讓子女選縣長 賴清德轟雲林張家：不相信國民黨沒人才

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天在麥寮舉辦造勢活動，賴清德總統3天內二度赴雲林站台，現場風雨不斷，仍有大批支持者冒雨力挺。賴清德表示，支持劉建國是為了讓雲林民主延續，並以彰化謝家、花蓮傅家為例，批評雲林張家從張榮味、張麗善到家族下一代接連投入縣長選舉，他不相信國民黨沒有人才，強調「我們絕對不能接受這樣子的政壇」。

劉建國致詞時則將矛頭指向國民黨對手張嘉郡，批評張嘉郡的姑姑、現任縣長張麗善執政8年，執政8年一事無成，雲林人口持續流失，對我們完完全全無法交代。他強調，只要給他一屆任期，將與總統及中央團隊攜手，加速推動產業園區建設，讓雲林子弟留在家鄉工作，與父母、長輩共同生活，為雲林未來打拚。

賴清德看到近千名支持者冒雨出席，表達感動，並率領競選團隊向台下鄉親鞠躬致意。他表示，支持劉建國有三大理由，首先是劉建國從市民代表、縣議員到立委，從政近30年，歷經不同職務考驗，對地方需求相當熟悉。

其次，劉建國深知雲林醫療資源不足，積極向中央爭取台大醫院雲林分院虎尾院區擴建，以及國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，盼補強地方醫療與高齡照護量能，他肯定劉建國在立法院專業問政、積極向中央爭取建設經費，若由劉建國接任縣長，中央與地方合作將有助雲林持續推動建設。

賴清德隨後將選戰焦點拉回家族政治，批評雲林張家已是第三代家族成員投入縣長選舉，質疑國民黨在雲林難道沒有其他人才。他並指張家長期在農會、漁會及北農等體系具有影響力，強調民主的目的就是讓人民作主，不能讓特定家族「整碗捧去」。

賴清德舉花蓮、彰化為例，指花蓮縣傅崐萁做完縣長換徐榛蔚，但在社會龐大的壓力下卸任後並沒有派子女出來選，而是推薦鄉長參選，彰化縣國民黨原最適合選縣長是謝家女兒，但謝家考量到兒子要繼續選議長，也不敢讓女兒選縣長，就是因為「民主」，但雲林張家「大哥做完換妹妹，妹妹做完又換女兒選，我們絕對不能接受這樣子的政壇」。

賴清德最後再次拜託支持者，投票日踴躍出門投票，支持劉建國，強調自己將陪伴劉建國一路拚到最後，爭取雲林勝利。造勢活動結束後，賴清德也與競選團隊召開選務會議，討論後續選戰安排。

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天在麥寮舉辦造勢活動，賴清德總統3天內二度赴雲林站台，現場風雨不斷，仍有大批支持者冒雨力挺。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天在麥寮舉辦造勢活動，賴清德總統3天內二度赴雲林站台，現場風雨不斷，仍有大批支持者冒雨力挺。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天在麥寮舉辦造勢活動，賴清德總統3天內二度赴雲林站台，現場風雨不斷，仍有大批支持者冒雨力挺。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天在麥寮舉辦造勢活動，賴清德總統3天內二度赴雲林站台，現場風雨不斷，仍有大批支持者冒雨力挺。記者陳雅玲／攝影