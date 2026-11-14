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影／卓榮泰赴苗栗玉清宮參拜 力荐陳品安、林月琴女力連線改燮苗栗

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
行政院長卓榮泰今天下午由民進黨苗栗縣長候選人陳品安、苗栗市長候選人林月琴等人陪同到苗栗市玉清宮參拜祈福，並力荐陳品安、林月琴。記者胡蓬生／攝影
行政院長卓榮泰今天下午由民進黨苗栗縣長候選人陳品安、苗栗市長候選人林月琴等人陪同到苗栗市玉清宮參拜祈福，並力荐陳品安、林月琴。記者胡蓬生／攝影

行政院長卓榮泰今天下午由民進黨苗栗縣長候選人陳品安、苗栗市長候選人林月琴等人陪同到苗栗市玉清宮參拜祈福，卓榮泰致詞強調政府大力推動AI、科技及精密製造產業，苗栗有絕佳的地理位置，北有桃竹苗大矽谷計畫，南邊緊鄰台中精密製造及智慧創新產業，未來在陳品安、林月琴「女力連線」的推動下，苗栗將迎來「脫胎換骨」的契機。

卓榮泰指出，大家過去對苗栗的印象大多是蔬果生產的農業大縣，其實苗栗深具科技研發的條件，北有竹南科學園區、南有銅鑼科學園區，且苗栗的地理位置居於桃竹苗大矽谷和中部精密製造產業之間，有極佳條件成為科技研發的重鎮，迎來脫胎換骨的契機。

他並盛讚陳品安、林月琴「女力連線」展現的熱情和專業，陳品安有財金、法律專業，林月琴是社工、兒少福利及犯罪防治的專家，經社福團體推荐成為本屆排名第一的民進黨不分區立委；兩人連手加上中央的全力支持，改善苗栗的財政紀律並讓苗栗蛻變造福鄉親。

卓榮泰並表示，陳品安和林月琴都關心苗栗的醫療發展，在兩人力爭下，衛福部苗栗醫院新建急重症及放射腫瘤中心大樓，中央一口氣增加21億元經費新建，還有多項重大建設，中央都會力挺。

行政院長卓榮泰（左二）今天下午由民進黨苗栗縣長候選人陳品安、苗栗市長候選人林月琴等人陪同到苗栗市玉清宮參拜祈福，並力荐陳品安、林月琴。記者胡蓬生／攝影
行政院長卓榮泰（左二）今天下午由民進黨苗栗縣長候選人陳品安、苗栗市長候選人林月琴等人陪同到苗栗市玉清宮參拜祈福，並力荐陳品安、林月琴。記者胡蓬生／攝影

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