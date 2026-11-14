昔稱訪中愉快挨批統戰雙標 賴瑞隆：別拿30年前談現在

高雄市長政見會交鋒延燒到場外！國民黨候選人柯志恩質疑，民進黨對手賴瑞隆高舉抗中保台，過去卻曾稱訪中愉快，挨批統戰雙標；賴瑞隆今對此回應，兩岸情勢早已改變，「不要拿30年前狀況來談現在」，更反問柯志恩「現在你有沒有辦法在中國面前講『中華民國』？」

賴瑞隆2001「中共國有企業人力資源政策之轉變」碩士論文序言，提到首次訪中是難忘的愉快回憶，柯志恩今天在政見會引述這段往事，質疑賴對於兩岸交流標準何在？

賴瑞隆說，過去交流有當時的背景，高雄也好、台灣也好，都希望跟全世界交流，「現在的狀況跟當時完全不一樣」，他接著把問題丟回給柯志恩「國旗不要只在台灣拿出來」，追問她能否在中國、香港或澳門拿出中華民國國旗。

賴瑞隆隨後又提到國防預算議題，他說，軍機、軍艦不斷繞台恐嚇台灣，「你站在什麼立場？」他接著問，當台灣希望增加軍購預算，添購更多無人機、無人艇保護自己時，柯志恩又站在什麼立場？他強調，應認清現在的兩岸情勢。

對於柯志恩重提雲豹300萬元政治獻金爭議，賴瑞隆說，相關指控6年前就已出現，「如果有任何違法的部分，歡迎司法調查」，他反批柯志恩玩「連連看」刻意把事情兜在一起，並稱合法政治獻金、公開透明，市民也會看在眼裡。