快訊

王惠美現身了！替魏平政站台助講10分鐘 首度同台畫面曝光

安心遊行破8萬人！李四川站台砲火全開 「政府變壞是好人太沉默」

曾打算告紐時…黃仁勳遭爆誤導輝達高層 佯稱與黃樂為一般商業往來

聽新聞
0:00 / 0:00

昔稱訪中愉快挨批統戰雙標 賴瑞隆：別拿30年前談現在

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
賴瑞隆今回應，兩岸情勢早已改變，「不要拿30年前狀況來談現在」。記者劉學聖／攝影
賴瑞隆今回應，兩岸情勢早已改變，「不要拿30年前狀況來談現在」。記者劉學聖／攝影

高雄市長政見會交鋒延燒到場外！國民黨候選人柯志恩質疑，民進黨對手賴瑞隆高舉抗中保台，過去卻曾稱訪中愉快，挨批統戰雙標；賴瑞隆今對此回應，兩岸情勢早已改變，「不要拿30年前狀況來談現在」，更反問柯志恩「現在你有沒有辦法在中國面前講『中華民國』？」

賴瑞隆2001「中共國有企業人力資源政策之轉變」碩士論文序言，提到首次訪中是難忘的愉快回憶，柯志恩今天在政見會引述這段往事，質疑賴對於兩岸交流標準何在？

賴瑞隆說，過去交流有當時的背景，高雄也好、台灣也好，都希望跟全世界交流，「現在的狀況跟當時完全不一樣」，他接著把問題丟回給柯志恩「國旗不要只在台灣拿出來」，追問她能否在中國、香港或澳門拿出中華民國國旗。

賴瑞隆隨後又提到國防預算議題，他說，軍機、軍艦不斷繞台恐嚇台灣，「你站在什麼立場？」他接著問，當台灣希望增加軍購預算，添購更多無人機、無人艇保護自己時，柯志恩又站在什麼立場？他強調，應認清現在的兩岸情勢。

對於柯志恩重提雲豹300萬元政治獻金爭議，賴瑞隆說，相關指控6年前就已出現，「如果有任何違法的部分，歡迎司法調查」，他反批柯志恩玩「連連看」刻意把事情兜在一起，並稱合法政治獻金、公開透明，市民也會看在眼裡。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 賴瑞隆 訪中 柯志恩 中共 民進黨 高雄市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

柯志恩政見會揭賴瑞隆碩士論文 「到大陸是非常愉快的經驗」批統戰雙標

用人爭議連環爆…柯志恩陣營批賴瑞隆「烏隆後援會」

高雄市長候選人張靜政見發表左右開弓 批柯賴對蔡英文博士論文不吭聲

高雄市長選舉政見會登場 藍綠之外另3候選人背景一次看

相關新聞

破5萬人站出來！蔣萬安「安心大遊行」支持者不再害怕擠爆市府前廣場

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今天舉辦安心大遊行，晚間4時50分左右，蔣萬安到場，現場主持人高喊，現場參與集會遊行的人數已經突破五萬人，蔣萬安出場前，主持人高喊「站出來不要怕、站出來不要怕」，「蔣萬安凍蒜、蔣萬安凍蒜。」

安心遊行破8萬人！李四川轟政府變壞不是壞人太多 是好人太沉默

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今舉辦安心大遊行，晚間4時50分左右蔣萬安抵達終點北市府前廣場，現場主持人也喊出，今天的參與人數，從下午到現在已破八萬人。

影／彰化縣長王惠美開始輔選 為縣長候選人魏平政站台助講10分鐘

彰化縣長候選人魏平政、和美鎮長林庚壬共同成立和美後援會，縣長王惠美首度和魏平政同台助講，講完北彰化建設規畫藍圖之後，她呼籲選民支持能延續她施政方向的縣長候選人，讓提名的候選人都當選。

安心大遊行壓軸 蔣萬安唱周杰倫告白氣球...3度深情擁抱太太石舫亘

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今安心大遊行，除台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、新北市長候選人李四川、民眾黨等站台，蔣萬安最溫暖牽手石舫亘也在最後壓軸現身，兩人三度深情溫暖擁抱，尤其太太最近當分身拜票，今蔣萬安也用一曲周杰倫的告白氣球，表達對太太、對家人的愛。

楊文科一日跑新豐、尖石、五峰 細數8年建設力挺國民黨團隊接棒

選戰倒數，新竹縣長楊文科今天接連前往新豐、尖石及五峰，為國民黨候選人站台，細數8年來交通、觀光及偏鄉建設成果，強調縣府透過開源節流，讓財政由三級提升至一級，並力挺縣長候選人徐欣瑩接棒縣政，呼籲選民支持國民黨團隊，延續地方建設。

「選舉沒有穩贏的」藍白力挺張善政 韓國瑜：民進黨用恨在選舉

2026地方選舉，國民黨桃園市長張善政與邱奕勝今在桃園區風禾公園造勢，藍白大咖齊聚力挺，強調選舉沒有穩贏，呼籲支持者28日出門投票，才能勝選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。