安心大遊行登場 藍委喊：投蔣萬安向「不副署」說不

年底選戰進入最後倒數14天，台北市長蔣萬安競選總部舉辦「安心大遊行」活動。國民黨立委洪孟楷主持活動時喊出，投五號蔣萬安，就是跟毀憲亂政的賴政府「不副署」說不。國民黨立委陳菁徽表示，她與蔣萬安同為三寶家長，蔣萬安政策致力減緩家庭壓力並優化醫療婦幼環境。

安心大遊行活動在今天下午登場，不少國民黨立委到場支持並上台發言。陳菁徽表示，同為三寶家長與三明治世代，她常與台北市長蔣萬安討論婦幼政策，她肯定蔣萬安從營養午餐、鮮奶政策到幫家長減少1小時工時等措施，致力減緩家庭壓力並優化醫療婦幼環境。

陳菁徽說，她無法看著一個人設不斷改變的人在台上不斷說謊、造謠。她跟蔣萬安一樣都有三寶，蔣萬安身為家長，也是支撐台北市每個家庭的大家長，推出的每個政策都是希望減緩所有人壓力。

陳菁徽說，蔣萬安與大家一樣是三明治世代，蔣萬安政策從營養午餐、鮮奶到幫有家庭有孩子的爸媽減少1小時工時等措施，大家都非常有感。蔣萬安把醫療、婦幼政策不斷優化、精進，讓台北成為大家願意生養小孩的地方。