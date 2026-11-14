破5萬人站出來！蔣萬安「安心大遊行」支持者不再害怕擠爆市府前廣場

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今天舉辦安心大遊行，晚間4時50分左右，蔣萬安到場，現場主持人高喊，現場參與集會遊行的人數已經突破五萬人，蔣萬安出場前，主持人高喊「站出來不要怕、站出來不要怕」，「蔣萬安凍蒜、蔣萬安凍蒜。」

蔣萬安今天晚間4時50分左右站上安心大遊行終點台北市政府舞台，除了蔣萬安、盧秀燕外，今還有民眾黨秘書長周榆修率民眾黨六位議員及候選人一起站上安心大遊行舞台，並且牽起雙手，要在選戰倒數，藍白合，讓藍白席次最大化。

盧秀燕今天致詞時也表示，「親愛的市民家人，大家辛苦了，儘管昨天沒下雨，前天沒下雨，大前天沒有下雨，偏偏今天下雨，不過這是「上天給我們的考驗，對蔣萬安是考驗，對愛護支持蔣萬安的人也是考驗」，但是「風雨生信心」，感謝大家，陪著蔣萬安勇敢前進，風雨算什麼，因為這場選舉，蔣萬安經歷的是槍林彈雨。