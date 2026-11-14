張國威在張氏家廟跪地立誓不貪汙、不收賄 誓言縣長只做一任

繼日前公開宣示「縣長只做一任、絕不參選立法委員」後，金門縣長候選人張國威今天特別返回青嶼張氏家廟祭祖，在宗親長老及鄉親見證下，雙膝跪地向列祖列宗立下重誓，「若有機會當選縣長，任內絕不貪汙、不收賄、不拿回扣，更不以公權力謀取私利」，否則不僅願承擔法律責任，死後也無顏入祀家廟、面對張家祖先。

這場祭祖儀式格外受到矚目，張國威手持清香，面對祖先牌位，親自說明返鄉參選的初衷。他表示，自己在外打拚多年，原本可以安穩過日子，但每次回到金門，總覺得對這片土地有一份責任。「沒有祖先保佑、沒有家鄉栽培，就沒有今天的張國威。」他說，不希望等到年老時，才後悔自己有能力，卻沒有回來為金門拚一次。

張國威強調，自己並非傳統政治人物，此次返鄉參選不是為了累積政治資本，更不是把縣長選舉當成通往立法院的跳板。對於友人勸進，即使未能當選，也可藉此累積知名度，為未來參選立委鋪路，他再次明確表態「選立法委員從來就不是我的選項，如果當選縣長，也只做一任。」

他認為，沒有連任包袱，才能放手推動改革，未來若當選，將在四年任期內建立完善制度，延攬各領域專家組成執政團隊，並積極培養在地接班人才，待階段性任務完成後，把舞台交給下一代。

除了不連任、不選立委，張國威也將清廉視為從政底線。他表示，做生意講求信用，從政更要對得起良心，公帑每一分錢都應用在鄉親身上，絕不能藉職權圖利自己。他希望透過企業經營講求效率、公開透明的精神，帶進縣府治理，讓張家後代走在金門街頭，都能抬頭挺胸。

張國威會後受訪表示，回家廟向祖先立誓不是政治作秀，而是藉由最慎重的家族儀式提醒自己，時刻心存敬畏，對得起祖宗、良心及全體金門鄉親。

據張家耆老表示，青嶼張氏家廟建於明朝正統五年（1440年），已有580餘年歷史，廟內並保存聖旨，過去僅在祭祖及結婚祭祖時開啟大門，此次是首度有張家子孫以縣長參選人身分回家廟祭祖、向祖先宣誓，具有特殊意義。張國威也重申，若當選一定堅守初心，以四年時間為金門打下長遠發展基礎。

繼日前公開宣示「縣長只做一任、絕不參選立法委員」後，金門縣長候選人張國威今天特別返回青嶼張氏家廟祭祖，在宗親長老及鄉親見證下，雙膝跪地向列祖列宗立下重誓，「若有機會當選縣長，任內絕不貪污、不收賄、不拿回扣，更不以公權力謀取私利」。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長候選人張國威今天青嶼張氏家廟祭祖，在宗親長老及鄉親見證下，雙膝跪地向列祖列宗立下重誓，「若有機會當選縣長，任內絕不貪污、不收賄、不拿回扣，更不以公權力謀取私利」，否則無顏面對列祖列宗。記者蔡家蓁／攝影