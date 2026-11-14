建設公司董仔誇海口當選高雄市長2040辦奧運 205兵工廠蓋大巨蛋

建設公司負責人王肇民參選高雄市長，今天在公辦電視政見發表會第2輪時誇海口指，若當選高雄市長將在2024年爭取高雄辦奧運，並蓋F1賽車場、賽馬場，在205兵工廠蓋奧運等級的超級大巨蛋，讓高雄成為國際運動城市。

王肇民在政見發表會第2輪時提及，大林蒲遷村案的居民忍受重工業空氣汙染50餘年，當選高雄市長後會和居民站在一起，並訂立國家賠償條例，重罰汙染業者。並遷移小港機場，爭取中央專案補助，打造紅毛港貨運國際機場及旗津的客運國際機場。

本身是軍人出身的王肇民提出當選市長後，會打造國際級國立大學與三軍醫療體系，照顧陸海空三軍弟兄的健康，讓三軍可安心打仗；為爭取選票，王並指，會讓市立醫院10年看病免費，成立公立托兒所、托老中心，並爭取2040年舉辦奧運，將高雄打造國際運動城市。