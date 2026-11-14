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喊「要讓誰領不到補助款」催票遭謝龍介反擊 陳亭妃這樣回

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃喊「要讓誰領不到選舉補助款」引發網路熱戰。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃喊「要讓誰領不到選舉補助款」引發網路熱戰。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃昨天出席民進黨「青春返程 Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，呼籲在外地求學、工作的青年11月28日返鄉投票，喊話「我們要讓誰領不到選舉補助款？」被指是暗批國民黨對手謝龍介。謝龍介回應說不在乎補助款，只在乎台南能不能更好。

陳亭妃今天再次強調「是用年輕人的語言號召年輕人返鄉投票，請聽完整段催票的語意再來做評論吧！真的不要急著對號入座！」

目前在網路上也引發兩派論戰，有人說衝著陳亭妃這句話要回去台南投票給謝龍介，但也有網友說衝著陳亭妃要讓謝龍介拿不到補助款，專程要從國外飛回來投票。網友說，「陳亭妃說出大多數台南人的願望，有什麼問題嗎？」

另，陳亭妃先前承諾上任後，將把每票30元選舉補助款中的30％捐出，交由台南市政府正式成立「偏鄉教育與偏鄉醫療基金」，以縮短城鄉差距；網友說「投陳亭妃還可以做善事」，雙方支持陣營在網路戰的操作能催出多少支持選票，有待觀察。

陳亭妃當時向台南子弟喊話，呼籲北漂、外地工作的年輕人返鄉投票，回家吃一碗牛肉湯、享用台南豐富的早餐，也別忘了用選票支持台南的未來。

陳亭妃表示，自己23歲就投入政治工作，走過28年從政歷程，台南人民的支持是她一路走來最大的靠山，「如果沒有人民，亭妃無法走到今天。」她希望讓年輕人回到家鄉時，能夠感到驕傲，認同自己的根就在台南。

陳亭妃也提到未來將成立青年局，提供單一窗口服務，協助年輕人解決問題、尋找發展機會。她說，不希望年輕人每次到市政府洽公，為了尋找承辦業務而像「尋寶」一樣，希望透過青年局整合資源，協助青年找到自己的未來。

陳亭妃也以台南美食向返鄉子弟喊話，強調台南不只有最美味的牛肉湯，早餐文化更是豐富多元，台南的味道就在早餐裡。她邀請在外打拚的台南子弟回家吃早餐，也要記得返鄉投票。

陳亭妃最後強調，這一票非常重要，呼籲大家共同努力，踴躍返鄉投票，為台南未來做出選擇，並以「我們要讓誰領不到選舉補助款呢？」向支持者喊話。

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