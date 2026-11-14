拒絕對立、撕裂彼此 蔣萬安政見發表喊：台北不是政治實驗室

台北市長候選人首場政見發表會下午登場，台北市長蔣萬安喊話，台北絕對不是操弄仇恨的地方，不是製造對立、撕裂彼此的舞台，台北更絕對不是少數人空想與口號的政治實驗室，選舉只是一時的喧囂，但「我們對於台北的愛永遠不曾改變」。

蔣萬安在30分鐘的政見發表，大多數時間陳述過去的施政成績，他說，4年前，向市民提出了許多的承諾，一步一步把這些承諾化為具體的行動，從交通、居住、教育、文化、托育等不同的領域來著手，照顧婦幼、青年、長輩、公教人員、勞工朋友的需求，努力讓市民在生活中的每一分負擔都能得到更多的支持。

蔣萬安說，「我承諾的，我都做到」、「我是說到做到的蔣萬安，市民朋友可以繼續相信我」下一個4年，所承諾的每一項政策，都會一步一腳印的實現。

蔣萬安指出，對台北的建設、投入與付出，從來沒有捷徑，也都是用汗水和心血累積而成的，希望繼續和市民朋友一起，讓每個認真生活的人，日子可以過得更輕鬆一點、更自在一點，讓這座共同珍惜、所愛護的城市一年比一年還要更好，而且要不斷地進步，百尺竿頭更進一步。

蔣萬安也不忘催票，呼籲11月28日所有的市民朋友，拜託大家堅定地站出來，支持5號蔣萬安，讓台北繼續「安可」，好的政策「安可」，好的建設「安可」，讓台北市的進步繼續「安可」，「台北未來四年，缺你不可」。