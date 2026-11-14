快訊

U23世界盃／中華隊複賽連勝韓日仍無緣爭冠 明戰委國拚季軍戰門票

「拒絕對立、撕裂彼此」 蔣萬安政見發表喊話：台北不是政治實驗室

盧秀燕領軍！蔣萬安「安心大遊行」過馬路人潮壯觀 大青天白日旗重現街頭

聽新聞
0:00 / 0:00

柯志恩緊咬光電獻金 賴瑞隆反擊「蔣萬安也辦過」問柯敢不敢捐補助款

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長政見會今登場，國民黨候選人柯志恩第二輪發言，強力反擊民進黨對手賴瑞隆，否認財劃法刪減200億元，重批賴清德總統以同黨執政才能獲得更多資源「情緒綁架高雄市民」。記者劉學聖／攝影
高雄市長政見會今登場，國民黨候選人柯志恩第二輪發言，強力反擊民進黨對手賴瑞隆，否認財劃法刪減200億元，重批賴清德總統以同黨執政才能獲得更多資源「情緒綁架高雄市民」。記者劉學聖／攝影

高雄市長候選人政見會今登場，國民黨候選人柯志恩再追問民進黨對手賴瑞隆光電政治獻金爭議，賴瑞隆今第二輪發言時反擊，他是與台灣再生能源推動聯盟合作，從未為個別廠商開過公聽會。他反問柯「你也辦過公聽會，蔣萬安、李彥秀也辦過，難道也是在圖利廠商？」要柯志恩別造謠抹黑，他要捐出此次市長選舉補助款，「柯委員你願意捐出來嗎？」

今天政見會發言順序分別為司法改革黨候選人張靜、國民黨候選人柯志恩、無黨籍候選人王肇民、民進黨候選人賴瑞隆及無黨籍候選人洪方隆。

柯志恩第一輪發言最後三分鐘，緊抓賴瑞隆收受雲豹能源政治獻金爭議及後援會幹部所涉貪汙等案件，柯志恩還舉賴瑞隆碩士論文提及「到大陸是非常愉快的經驗」，高舉抗中保台，對於用視訊參加海峽論壇的縣長說是統戰，但自己卻參加過海峽論壇「你有被統戰嗎？」質疑賴瑞隆雙重標準。

第二輪時，柯志恩再猛攻賴瑞隆，包含財劃法修法爭議，質疑民進黨稱她砍掉高雄的200億元是「烏龍踅桌」，高雄今年已比過去增加278億元，且二次修法通過部分，還增加636億的一般性的補助款，這是行政院要給地方的自主財源，結果行政院卻不副署。

柯志恩說，高雄美濃大峽谷、和山光電場等國土破壞案件就是沒有換政黨執政，以至於這些弊端不斷延續，沒有人發覺。「我沒有派系，也沒有跟任何的光電業者有任何立場上的糾葛，不會去破壞土地，不會當任何政黨的一個傀儡，高雄絕對不能再讓新潮流回到市政府」。

第二輪由賴瑞隆發言時，賴則全面反擊，稱他選舉選過4次，有人抹黑他造船專區、慶富造船有弊案，選後都沒事，如今選市長又繼續抹黑，是非常惡劣的選舉手法，不會得到選民認同。

針對光電獻金爭議，賴瑞隆再拿出手板重申，他開的公聽會完全都是與台灣再生能源推動聯盟共同來合作，且不只是光電，風電、包括儲能、包括地熱等等全部都辦，他反問柯志恩，「你也有辦過、蔣萬安、李彥秀也辦過，難道你們也是為特定的廠商、特定為他們來服務嗎？」不要再拿不實消息造謠抹黑。

至於後援會幹部爭議，賴瑞隆說，選舉期間任何支持都是鼓勵，但如果涉及爭議，就應該誠實面對司法，柯志恩又再連連看，整天把所有的連到賴瑞隆身上，企圖來攻擊、抹黑賴瑞隆，這是非常惡劣的行為。

賴瑞隆說，柯志恩說她揭發美濃大峽谷，但跟著她去現場會勘的親藍助理，卻被發現涉案，美濃大峽谷、大樹和山光電場，市府早已掌握且開罰並移送檢調，柯志恩卻包裝成個人發現的弊案，這是說謊。

賴瑞隆諷刺柯志恩不熟悉市政，把大立百貨講成大立光百貨，還提出來要把議會搬到205兵工廠舊址。「柯委員你知道市議會才剛啟用十幾年的時間而已，難道十幾年你就要全部重來一次？」

賴瑞隆說，柯委員周邊的人幾乎都是韓國瑜的人。韓國瑜當時講出了愛情摩天輪、講出了賽馬場，還好陳其邁市長選回來，才有現在台積電，高雄不能再讓韓國瑜團隊回歸。賴瑞隆最後承諾捐出此次市長選舉補助款，還反問柯志恩「你願意捐出來嗎？你做得到嗎？」

2026高雄市長選舉公辦政見發表會今（14日）下午2點登場，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆排在第4順位上台。記者劉學聖／攝影
2026高雄市長選舉公辦政見發表會今（14日）下午2點登場，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆排在第4順位上台。記者劉學聖／攝影

2026九合一選舉

補助款 柯志恩 蔣萬安 2026九合一選舉 賴瑞隆 高雄市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

用人爭議連環爆…柯志恩陣營批賴瑞隆「烏隆後援會」

高雄市長候選人張靜政見發表左右開弓 批柯賴對蔡英文博士論文不吭聲

高雄市長選舉政見會登場 藍綠之外另3候選人背景一次看

蔣萬安Threads瘋狂海巡！AI變身金髮韓團歐巴掀熱議 本人親自回應

相關新聞

不畏風雨！蔣萬安「安心大遊行」剛出發就擠爆 人潮一波波超壯觀

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今號召市民站出來「安心大遊行」。蔣萬安、台中市長盧秀燕領軍的北路下午2時半出發，中午已陸續支持者到場，有的市民一個人來，還有人全家動員，人人頭戴「台北安可」飄帶、手持「愛心氣球」，擠爆小巨蛋周邊。

影／網瘋傳陳亭妃要讓謝龍介「領不到選舉補助款」短片 謝龍介這樣說

網路今天很多人說，衝著陳亭妃暗指要讓謝龍介「領不到選舉補助款」這句話，就要回台南投票，有台北網友認為「陳亭妃陣營太靠勢」，質疑謝龍介為什麼不多回應。謝龍介說，他不在乎領不領得到選舉補助款，在乎的是「爐渣案、水庫光電板趕快清除，讓台南更好。」

柯志恩政見會揭賴瑞隆碩士論文 「到大陸是非常愉快的經驗」批統戰雙標

高雄市長候選人政見會今登場，國民黨候選人柯志恩今除了再追問民進黨對手賴瑞隆，有關延攬幼教及寵物後援會會長時，是否知悉兩人均涉案，並重提光電政治獻金爭議，還揭露賴瑞隆的碩士論文提及「到大陸是非常愉快的經驗」，指賴高舉抗中保台，對於用視訊參加海峽論壇的縣長（台東縣長饒慶鈴）被他說是統戰，但自己卻參加過海峽論壇，反問賴「你有被統戰嗎？」質疑賴瑞隆雙重標準。

拒絕對立、撕裂彼此 蔣萬安政見發表喊：台北不是政治實驗室

台北市長候選人首場政見發表會下午登場，台北市長蔣萬安喊話，台北絕對不是操弄仇恨的地方，不是製造對立、撕裂彼此的舞台，台北更絕對不是少數人空想與口號的政治實驗室，選舉只是一時的喧囂，但「我們對於台北的愛永遠不曾改變」。

喊「要讓誰領不到補助款」催票遭謝龍介反擊 陳亭妃這樣回

民進黨台南市長候選人陳亭妃昨天出席民進黨「青春返程 Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，呼籲在外地求學、工作的青年11月28日返鄉投票，喊話「我們要讓誰領不到選舉補助款？」被指是暗批國民黨對手謝龍介。謝龍介回應說不在乎補助款，只在乎台南能不能更好。

洋流小水滴包船傳取消綠營質疑施壓 新北市府反擊了

民進黨台北市長候選人沈伯洋「台北大洋流」最終場士林北投場，小水滴包船規畫水陸大會師，昨傳出新北市農業局發函淡水區漁會提醒業者遵守漁業法規定，沈伯洋競選總幹事吳思瑤證實有許多船舶因此取消，遭綠營支持者質疑新北市府施壓。新北市府今強調，無論任何水域活動，遵守法規維護民眾安全應是基本原則，何來施壓？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。