柯志恩緊咬光電獻金 賴瑞隆反擊「蔣萬安也辦過」問柯敢不敢捐補助款

高雄市長候選人政見會今登場，國民黨候選人柯志恩再追問民進黨對手賴瑞隆光電政治獻金爭議，賴瑞隆今第二輪發言時反擊，他是與台灣再生能源推動聯盟合作，從未為個別廠商開過公聽會。他反問柯「你也辦過公聽會，蔣萬安、李彥秀也辦過，難道也是在圖利廠商？」要柯志恩別造謠抹黑，他要捐出此次市長選舉補助款，「柯委員你願意捐出來嗎？」

今天政見會發言順序分別為司法改革黨候選人張靜、國民黨候選人柯志恩、無黨籍候選人王肇民、民進黨候選人賴瑞隆及無黨籍候選人洪方隆。

柯志恩第一輪發言最後三分鐘，緊抓賴瑞隆收受雲豹能源政治獻金爭議及後援會幹部所涉貪汙等案件，柯志恩還舉賴瑞隆碩士論文提及「到大陸是非常愉快的經驗」，高舉抗中保台，對於用視訊參加海峽論壇的縣長說是統戰，但自己卻參加過海峽論壇「你有被統戰嗎？」質疑賴瑞隆雙重標準。

第二輪時，柯志恩再猛攻賴瑞隆，包含財劃法修法爭議，質疑民進黨稱她砍掉高雄的200億元是「烏龍踅桌」，高雄今年已比過去增加278億元，且二次修法通過部分，還增加636億的一般性的補助款，這是行政院要給地方的自主財源，結果行政院卻不副署。

柯志恩說，高雄美濃大峽谷、和山光電場等國土破壞案件就是沒有換政黨執政，以至於這些弊端不斷延續，沒有人發覺。「我沒有派系，也沒有跟任何的光電業者有任何立場上的糾葛，不會去破壞土地，不會當任何政黨的一個傀儡，高雄絕對不能再讓新潮流回到市政府」。

第二輪由賴瑞隆發言時，賴則全面反擊，稱他選舉選過4次，有人抹黑他造船專區、慶富造船有弊案，選後都沒事，如今選市長又繼續抹黑，是非常惡劣的選舉手法，不會得到選民認同。

針對光電獻金爭議，賴瑞隆再拿出手板重申，他開的公聽會完全都是與台灣再生能源推動聯盟共同來合作，且不只是光電，風電、包括儲能、包括地熱等等全部都辦，他反問柯志恩，「你也有辦過、蔣萬安、李彥秀也辦過，難道你們也是為特定的廠商、特定為他們來服務嗎？」不要再拿不實消息造謠抹黑。

至於後援會幹部爭議，賴瑞隆說，選舉期間任何支持都是鼓勵，但如果涉及爭議，就應該誠實面對司法，柯志恩又再連連看，整天把所有的連到賴瑞隆身上，企圖來攻擊、抹黑賴瑞隆，這是非常惡劣的行為。

賴瑞隆說，柯志恩說她揭發美濃大峽谷，但跟著她去現場會勘的親藍助理，卻被發現涉案，美濃大峽谷、大樹和山光電場，市府早已掌握且開罰並移送檢調，柯志恩卻包裝成個人發現的弊案，這是說謊。

賴瑞隆諷刺柯志恩不熟悉市政，把大立百貨講成大立光百貨，還提出來要把議會搬到205兵工廠舊址。「柯委員你知道市議會才剛啟用十幾年的時間而已，難道十幾年你就要全部重來一次？」

賴瑞隆說，柯委員周邊的人幾乎都是韓國瑜的人。韓國瑜當時講出了愛情摩天輪、講出了賽馬場，還好陳其邁市長選回來，才有現在台積電，高雄不能再讓韓國瑜團隊回歸。賴瑞隆最後承諾捐出此次市長選舉補助款，還反問柯志恩「你願意捐出來嗎？你做得到嗎？」