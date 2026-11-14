影／網瘋傳陳亭妃要讓謝龍介「領不到選舉補助款」短片 謝龍介這樣說

網路今天很多人說，衝著陳亭妃暗指要讓謝龍介「領不到選舉補助款」這句話，就要回台南投票，有台北網友認為「陳亭妃陣營太靠勢」，質疑謝龍介為什麼不多回應。謝龍介說，他不在乎領不領得到選舉補助款，在乎的是「爐渣案、水庫光電板趕快清除，讓台南更好。」

今天網路大量流傳陳亭妃「大家都知道、我們要讓誰領不到選舉補助款」、暗指讓謝龍介慘敗的短影片。除了支持陳亭妃的大量留言，也有藍營支持者截取畫面攻擊陳亭妃，謝龍介陣營今天也製作短影片回擊。

謝龍介認為，陳亭妃在網路掀起討論的「這句話」說法其實不值一提，也不回應網友認為「陳亭妃陣營太靠勢」的說法。

謝龍介說，他一直強調要把台南多年的各種藏汙納垢清理掉，這個目的才重要，能不能領到選舉補助款，他一點都不在乎，已錄好相對應的影片回應網路上的說法。

網瘋傳陳亭妃讓謝龍介「領不到選舉補助款」短片，藍綠支持者各自引用發表看法。記者周宗禎／翻攝