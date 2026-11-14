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小水滴取消包船嗆侯市府是黑道 李競辦：蘇巧慧的公務減壓變公然施壓

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
洋流小水滴原計畫包船卻取消，支持者嗆侯友宜市府黑道，李競辦發言人吳亮賢表示，蘇巧慧的公務減壓變公然施壓。圖／李四川競辦提供
洋流小水滴原計畫包船卻取消，支持者嗆侯友宜市府黑道，李競辦發言人吳亮賢表示，蘇巧慧的公務減壓變公然施壓。圖／李四川競辦提供

民進黨台北市長候選人沈伯洋的「大洋流」車掃預計包船赴關渡碼頭集會，因有法規疑慮，海巡署淡水第二漁港安檢所詢問新北市府，新北市府發文給相關單位解釋規定，遭綠營支持者嗆新北市府發文如同施壓像「黑社會老大」。李四川競辦發言人吳亮賢表示，對比民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨天才高喊要幫公務員減壓，實在極為諷刺，蘇陣營以顛倒是非言論攻擊侯友宜市長及市府公務員，根本是企圖影響行政中立，蘇巧慧高喊的公務減壓變公然施壓。

吳亮賢說，新北市府已發布聲明表示因連續收到中央海巡署淡水第二漁港安檢所及淡水漁會連續詢問，當然盡速回應，且公文內容更是白紙黑字，清楚說明娛樂漁船載客及航線相關規範，「為了選舉抹黑公務員，大可不必」，市府也提到實在不曉得公文內引述中央制定法規何錯之有？如果農業部對同一條法律有新一套詮釋，市府也會立即轉知漁會。

吳亮賢指出，蘇巧慧昨天在新北市長候選人辯論時高喊推動「公務減壓」，結果不到一天，民進黨蘇巧慧陣營及其支持者立刻用行動證明，什麼叫做以輿論「公然施壓」，甚至還有名嘴高喊，如果新北市府敢開罰洋流的包船，「換蘇巧慧上台，不但撤罰，還可照公文點名開罰之公務員，等兩個月就好，你們等著」，字字句句顯示民進黨蘇巧慧陣營對公務人員的藐視與傲慢。

吳亮賢表示，蘇巧慧當年帶著民進黨一眾公職人員，在新北幼兒園餵藥案中，未釐清事實就造謠是「餵毒案」，惡意抹黑侯友宜市長及新北市府公務員，更造成許多幼兒園老師離職、家長人心惶惶，如今蘇巧慧又一邊高喊要公務減壓，實則放任民進黨自家人及支持者公然施壓，根本是做一套說一套。

吳亮賢更質疑，蘇巧慧妹妹蘇巧純「曠世智能」公司獲4500萬元政府投資案中，蘇巧慧父親前行政院長蘇貞昌更被質疑任內拔掉台企銀董座後，蘇家公司立刻獲得鉅額民進黨政府投資，且在審計部調查曠世智能案件時，相關部會也遲遲未提供完整資料，令人懷疑受到不明壓力，請問蘇巧慧，這些行為有沒有人施壓公務員？

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