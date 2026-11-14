反擊賴總統「民進黨籍市長執政會給更多資源」 柯志恩：情緒綁架高雄人

高雄市長政見會今登場，國民黨候選人柯志恩第二輪發言，強力反擊民進黨對手賴瑞隆，否認財劃法刪減200億元，重批賴清德總統以同黨執政才能獲得更多資源「情緒綁架高雄市民」；她提及高雄長期未政黨輪替，才讓美濃天坑、大樹和山里國土破壞等弊端不斷。

柯志恩表示，賴瑞隆在財劃法議題上不斷攻擊她，指控修法讓高雄減少200億元經費，但高雄今年統籌分配稅款較過去增加278億元，市府得以追加敬老卡、營養午餐等預算，她強調，第二次修法已三讀通過，行政院應將636億元一般性補助款還給地方，讓地方政府擁有更多自主財源。

柯志恩質疑，賴瑞隆不向行政院爭取經費，反而不斷指控她刪減高雄200億元預算「我嚴格否認」，並呼籲高雄立委共同向中央爭取應有補助。

她批評，賴清德曾提及若由民進黨籍市長執政，中央將給予更多資源，這種說法形同以政黨色彩決定地方資源分配，「這是在情緒綁架高雄市民！」反問難道只有與總統同黨，才能獲得中央支持？反酸「這樣的格局實在太小」。

柯志恩指出，高雄長期執政的民進黨，點名美濃天坑、大樹和山里土地開發及國土破壞等爭議，質疑長期未政黨輪替，導致弊端延續，市民即使提出檢舉，政府處理速度仍相當緩慢，她強調，市長不只要推動建設，更重要的是揭弊，不同政黨執政，才有辦法揭發過去重重黑幕。

柯志恩表示，這次選舉是新潮流派系與非新潮流之間的選擇，她沒有派系包袱，也沒有與特定業者存在利益糾葛，未來將用人唯才、依法行政，「我不會成為任何政黨的傀儡」，強調要把市政還給專業。

柯也說，歷任市長對高雄的貢獻都值得感謝，但過去留下的負債、財政黑洞及環境破壞，同樣必須面對「我不是要延續陳其邁的光榮，我是要延續高雄人的光榮」，她最後以「我們要世界的潮流，不要新潮流！」盼讓高雄迎來不同的治理選擇。