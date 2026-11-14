影／陳其邁基隆車掃讚「黃阿瑪」成功 童子瑋：高雄經驗、基隆實現

高雄市長陳其邁今天下午到基隆陪同民進黨基隆市長候選人童子瑋車隊掃街，雖然下著小雨，但人潮熱情不減，民眾等在路邊大喊「童子瑋加油、凍蒜」。陳其邁說，他在基隆出生，與基隆很有緣份，「黃阿瑪」非常成功，帶動基隆的觀光發展，讚童很多想法都超越高雄，擔任市長一定會讓基隆不一樣。

陳其邁到慶安宮時受到民眾包圍要簽名，人氣很旺，與黨籍議員候選人一起先向基隆媽參拜後，車隊從慶安宮出發，全市大車掃，雖然下著小雨，但民眾熱情不減。

陳其邁說，他在基隆出生，2歲才搬到高雄，對基隆有深厚的感情，過去當不分區立委時，基隆也是他認養的地區，這是命中註定，他和基隆非常有緣。今特別到基隆加持童子瑋，先前童去高雄參訪時，很多想法都超越高雄，他擔任市長一定會讓基隆不一樣。

陳其邁表示，童子瑋對基隆的熱愛、專注有配套，不會恍神．不會開空頭支票，說得到做得到，「不會像送電動車一樣，說得出做不到」，因此他願意為童子瑋背書。陳其邁對童子瑋在基隆港海域辦理展出的「黃阿瑪」表示非常成功，帶動基隆的觀光發展。

童子瑋說，謝謝大前輩陳其邁從高雄北上基隆來加油，非常感動，他從陳其邁身上學到很多，「高雄經驗、基隆實踐」，因此他提出「基港雙心」計畫，有想法、有願景、有做法，比如高雄演唱會經濟，串連商業和產業發展就非常成功，高雄的改變，很值得基隆來學習。