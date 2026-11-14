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洋流小水滴包船傳取消綠營質疑施壓 新北市府反擊了
民進黨台北市長候選人沈伯洋「台北大洋流」最終場士林北投場，小水滴包船規畫水陸大會師，昨傳出新北市農業局發函淡水區漁會提醒業者遵守漁業法規定，沈伯洋競選總幹事吳思瑤證實有許多船舶因此取消，遭綠營支持者質疑新北市府施壓。新北市府今強調，無論任何水域活動，遵守法規維護民眾安全應是基本原則，何來施壓？
新北市府強調，在公文內容白紙黑字清楚說明，娛樂漁船載客及航線相關規範，因連續收到安檢所和漁會詢問，當然會盡速回應，若選前都發文就被稱敏感或施壓，難道市政要到投票日前都得停擺？為選舉抹黑公務員大可不必。
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