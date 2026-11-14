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高雄市長候選人張靜政見發表左右開弓 批柯賴對蔡英文博士論文不吭聲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
律師張靜參選高雄市長，今天在電視政見發表會中對藍綠參選人柯志恩和賴瑞隆左右開弓。記者劉學聖 /攝影
律師張靜參選高雄市長，今天在電視政見發表會中對藍綠參選人柯志恩和賴瑞隆左右開弓。記者劉學聖 /攝影

曾受媒體人彭文正委託提起「蔡英文確認博士論文不存在之訴」的律師張靜參選高雄市長，今天在電視政見發表會中對藍綠參選人柯志恩賴瑞隆左右開弓，批柯、賴對前總統蔡英文博士論文問題從來未發表過一句話；並指柯賴參選後鮮少盡立委之責，下周將申告2人涉背信及詐欺罪。

張靜今天下午在電視政見會第2輪發表政見時指出，高雄人平均壽命比台北少了4歲多，也比全台少了1.5歲，高雄市也是全國癌症死亡人數最高的城市，比全台灣平均死亡人數多出13.5人，比台北市高出30.4人，和高雄市的空氣高度汙染有絕對關係，但卻過去不見藍綠高雄市長關心過，呼籲市民不要被意識形態、藍綠對決或者西瓜效應沖昏了頭。

張靜指出，作為一個合格且稱職的市長，應具備誠信，不貪汙、魄力和專業；後話鋒一轉針對前總統蔡英文博士論文爭議一事，砲轟藍營候選人柯志恩和綠營候選人賴瑞隆。

張靜批柯志恩，是美國教育心理學博士，當過國民黨副秘書長、政策會執行長，還當過教授、所長、學務長，也是國民黨不分區立委，是妥妥的權貴一生。但她身為美國博士、身為國民黨教育委員會召集人，至今10多年，對蔡英文的假博士論文，從來沒說過一句話，就當成沒發生過。批柯鄉愿，不問是非、善惡且毫無勇氣擔當，遇蔡英文就退縮，質疑這樣的人能肩負高雄市長的重任嗎？

張靜左批柯志恩，右打賴瑞隆，指賴是台大國發所碩士，卻跟柯志恩一樣，從來對蔡英文的假博士問題默不吭聲，同樣不問是非、不分善惡且毫無擔當。並指賴第一次參選立委主打政見之一是24小時起降的國際機場，第二次參選立委仍用同一政見騙選票，2023年政院通過881億元預算，要將小港機場原址重建，賴還是推動此案的核心關鍵人物之一，張質疑小港機場怎會遷建？批評賴毫無誠信可言。

張靜並以賴瑞隆遭踢爆2020年立委選舉時，收了違法吸金超過200億元的五互集團及其子公司的政治獻金20萬元一事，指賴被人發現後退還子公司的10萬元，至今仍未退還董事長個人捐贈的10萬元，反而對外宣稱爭議款項已全數退還，質疑這樣的人品適合當高雄市長嗎？作為一位霸凌同學的學生家長，難道不會是特權、霸凌的市長嗎？

張靜並指，柯賴都是遵從黨意走的人，強調自己當選後，高雄市長候選人，保證不貪汙、不包工程、不炒買地皮，四年市長任期內，會努力實現政見，如未達人民預期，將放棄連任。

曾受媒體人彭文正委託提起「蔡英文確認博士論文不存在之訴」的律師張靜參選高雄市長，今天在電視政見發表會中對藍綠參選人柯志恩和賴瑞隆左右開弓。圖 /截自高雄選委會政見發表會網站
曾受媒體人彭文正委託提起「蔡英文確認博士論文不存在之訴」的律師張靜參選高雄市長，今天在電視政見發表會中對藍綠參選人柯志恩和賴瑞隆左右開弓。圖 /截自高雄選委會政見發表會網站

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