沈伯洋「洋流祭」 排隊人龍「政策闖關」

民進黨台北市長候選人沈伯洋下午在228公園舉辦「洋流祭」。分二大區域，有主舞台「大洋流舞台」結合音樂展演、市民共創歌曲及政策互動；邀請樂團「P!SCO」、「陳明章&福爾摩沙淡水走唱團」、「拍謝少年」、「青虫aoi」及「宅邦戰隊OTAKUNI」；「台北順起來」市民共創曲首次現場演出。沈伯洋也將與歌手一起合唱競選主題曲「台北順起來」。

先登場的是次舞台是政策闖關的「小水滴舞台」。把沈伯洋的政見「HEART，政策島」從線上平台轉成實體化，設有四道遊戲關卡，「300公尺找樹蔭」、「市長，今天換我當好了！」、「拼出台北政策島」與「你是台北的哪一種人」。讓市民經由實體闖關遊戲，認識沈伯洋所提出的重要政見，沈伯洋還擔任其中一 關的關主。政策闖關完成就能兌換限量的「洋流」音樂吊牌。現場還有小水滴在交換洋流小物，形成一有趣的交換市集。

228公園蜿蜒曲折的人龍、一圈繞過一圈的人潮排隊闖關。「洋流祭」透過不同形式的選舉活動，為選戰凝聚支持者聲勢。

台北市長候選人沈伯洋下午在228公園舉辦「洋流祭」。 現場還有小水滴在交換洋流小物，形成一有趣的交換巿集。記者黃義書／攝影

台北市長候選人沈伯洋下午在228公園舉辦「洋流祭」。 228公園蜿蜒曲折的人龍、一圈繞過一圈的人潮排隊闖關。「洋流祭」透過不同形式的選舉活動，為選戰凝聚支持者聲勢。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋下午在228公園舉辦「洋流祭」，政策闖關的「小水滴舞台」，設有四道遊戲關卡，「300公尺找樹蔭」、「市長，今天換我當好了！」、「拼出台北政策島」（見圖）與「你是台北的哪一種人」。記者黃義書／攝影

台北市長候選人沈伯洋下午在228公園舉辦「洋流祭」。 228公園蜿蜒曲折的人龍、一圈繞過一圈的人潮排隊闖關。「洋流祭」透過不同形式的選舉活動，為選戰凝聚支持者聲勢。記者黃義書／攝影

台北市長候選人沈伯洋下午在228公園舉辦「洋流祭」。闖關完成的小水滴兌換到限量的「洋流」音樂吊牌。記者黃義書／攝影

台北市長候選人沈伯洋下午在228公園舉辦「洋流祭」。 現場還有小水滴在交換洋流小物，形成一有趣的交換巿集。記者黃義書／攝影