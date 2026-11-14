洋流祭、安心大遊行藍綠人氣拚場 沈伯洋：他們一定人很多啦

選戰進入倒數越來越火熱，現任市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋雙方分別舉辦「安心大遊行」及「洋流祭」大造勢，被視為相互拚場，沈今受訪表示，「他們一定人很多啦。」沒特別要拚場，大家重點也不一樣，只是希望透過聽音樂、在公園漫步，來看看他所提出的政策。

蔣萬安今天舉辦「安心大遊行」，沈伯洋則直言，感覺安心大遊行是認為現在台北市政府有哪些不安心地方，所以來辦安心大遊行，聽起來好像比較合理，但蔣就是現任市長然後辦大遊行，讓他覺得邏輯上還是要稍微轉一下才有辦法了解。

被問到洋流祭是否會唱歌，沈笑稱，不太看下一個行程要幹嘛，也還沒有決定要唱什麼，可能在路上的時候團隊才會告訴我要下一個要做什麼。

除了今天洋流祭外，明天也將舉辦大洋流造勢最終場，原先有不少支持者包船，但船家收到市府公文擔心違法有許多人取消，沈伯洋說，公文最主要是講水域、娛樂用可能不能夠進等規範，但因為這些本來就是既有的規範，大家守法最重要，「我覺得安全第一啦」。

沈伯洋也說今天晚上會密切在注意這整個天氣的狀況，下午因為是「洋流季」比較不是奔跑型的，就是政策導覽還有聽音樂，希望大家記得要攜帶雨具包含雨衣等，那明天的話因為在岸邊，大家還是要多注意安全。