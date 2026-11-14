「營養絕不是一周一瓶鮮奶而已！」 沈伯洋稱非批評蔣萬安：還要更多

民進黨台北市長候選人沈伯洋今出席公辦政見發表會，談到今天妝髮時有抓了一下頭髮，請設計師稍微讓臉可以看起來稍微亮一點，被問到今天表現，他說不會特別打分數，但聚焦曾提過的政策核心「HEART」為主軸，也會在下一次發表會談執行力包含預算、資源、人力為主軸。

沈伯洋今天出席公辦政見發表會結束後接受媒體聯訪表示，被問到今天政策內容，他強調就是以整個政策核心「HEART」為主軸，讓大家了解他對市民的承諾，以及要怎麼做得到。而這次也特別以動漫火影忍者做結語，他說，上次辯論會來不及講，但想強調大家都是聯繫在一起，大家信任著彼此然後守護整個家園。

而沈伯洋會中談到孩童營養也提到，「營養絕對不是一個禮拜一瓶鮮奶那麼簡單而已」，並提到營養午餐議題，被問到是否也是質疑蔣萬安政策，沈表示，其實不是批評，是認為要好上加好，包含營養午餐免費、牛奶等政策他也覺得很對，但要好上加好，除鮮奶外還要更多。

今天回應內容也有感謝歷任市長，不過包含柯文哲、郝龍斌等人未提及，沈伯洋表示，有談到柯推動台北大縱走山林徑部分，郝龍斌主要本來想要提跟大稻埕活化有關係但因文化局剛剛時間不夠多，就還沒有提到，那沒有提到的可能就留下一次會講。

沈伯洋也曝光下周政見內容會聚焦市府能夠提供什麼，要做到這些政策所需要預算、資源、人力，所以資源、預算、人力會怎麼去做得到這件事情，會比較是下一次的主軸。