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蔣萬安安心大遊行過馬路人潮超驚人 大青天白日旗重現街頭
選戰倒數，台北市長蔣萬安今號召市民站出來「安心大遊行」，遊行路線分南北兩路，儘管天氣不佳下著雨，但絲毫不減支持者熱情。遊行全程台北安可、蔣萬安凍蒜聲不僅，還有支持者帶著超大國旗，遊行時超大「青天白日旗」展現；遊行人潮每經過大路口景象相當壯觀，人潮要好幾個綠燈時間，才能穿越完。
今天的安心大遊行，分為南北兩路，北路由蔣萬安、盧秀燕領軍；南路則是由蔣萬安太太石舫亘帶隊，儘管今天天公不作美，台北下著雨，不過支持民眾不減熱情，大家跟著隊伍走，不畏辛苦，盧秀燕也走全程，手持擴音器，不斷喊口號，整個遊行沿路，都是蔣萬安台北安可、凍蒜聲不斷。
「謝謝大家不畏風雨，勇敢站出來」、「萬安在大家就安心。」蔣萬安遊行前也高喊，我們共同的期待，就是希望繼續維持台北的各項優質市政，讓市民朋友繼續安心，也希望看直播的好朋友，如果時間可以，歡迎加入我們，等一下市府前見面。
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