徐欣瑩搶攻尖石原鄉票！推AI醫療、偏鄉共學、改善返鄉路政見

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午成立尖石競選服務處，提出原鄉道路改善、AI遠距醫療及偏鄉共學等三大原民政策，承諾縮短城鄉差距。新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳及立委林倩綺等人到場力挺，楊文科喊話尖石鄉親團結支持，力拚國民黨「五合一全壘打」。

徐欣瑩尖石競選服務處今天上午成立，楊文科、邱鏡淳、林倩綺、縣議員候選人曾國大、尖石鄉長候選人劉建民及地方民代、村長到場，支持者高喊「徐欣瑩凍蒜」，現場氣氛熱烈。

徐欣瑩表示，過去擔任兩屆立委期間都在內政委員會，長期關注原住民族權益，並與林倩綺、高金素梅等立委共同爭取福利，包括禁伐補償從3萬元提高至6萬元、原住民族歲時祭儀放假從1天增加至3天，都是國民黨努力的成果。

徐欣瑩承諾，未來若當選縣長，將延續楊文科對原鄉的照顧，交通方面加速改善原鄉道路，讓族人返家更便利；醫療方面導入AI遠距視訊醫療、醫療專車，並增加特定門診次數；教育方面推動偏鄉共學、人人有平板及技職教育，讓原鄉孩子適性發展，實現「行行出狀元」。

楊文科肯定徐欣瑩在中央爭取預算的努力，指出財政收支劃分法修正後，新竹縣增加177億元，加上縣府8年來開源節流，今年歲計賸餘仍有7億多元，徐欣瑩提出的敬老津貼不排富、生育補助10萬元大禮包等政見，在現有財政條件下都做得到。

楊文科強調，「要做事，就是講求能做得到的事」，縣府資源是全民的錢，必須妥善運用。他也喊話這次選舉尖石鄉至關重要，盼鄉親支持國民黨提名的縣長、鄉長、議員、代表及村長候選人，力拚「五合一全壘打」。

林倩綺表示，此行也代表高金素梅、盧縣一表達支持，肯定徐欣瑩重視原住民族事務，兼具科技背景與國際視野，有能力讓世界看見新竹原鄉文化，並縮短竹縣城鄉差距，呼籲尖石鄉親集中選票支持徐欣瑩。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午成立尖石競選服務處，提出交通、醫療及教育三大原民政策，盼改善原鄉生活環境、縮短城鄉差距。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午成立尖石競選服務處，提出交通、醫療及教育三大原民政策，盼改善原鄉生活環境、縮短城鄉差距。圖／徐欣瑩團隊提供