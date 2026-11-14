政見會柯志恩緊咬賴瑞隆爭議 賴團隊反擊：無政見才轉移焦點

2026高雄市長選舉公辦政見發表會今（14日）下午2點登場，國民黨高雄市長候選人柯志恩第一輪發言尾聲，緊抓賴瑞隆政治獻金爭議及後援會幹部所涉貪汙等案件，賴瑞隆競選總部反擊，稱柯志恩委員一如往常不斷的亂貼標籤、一再重複冷飯熱炒的指控，其實只是為自己說不出高雄具體政見而轉移焦點。

柯志恩第一輪發言尾聲，緊抓賴瑞隆雲豹能源政治獻金爭議及後援會幹部所涉貪汙等案件，柯志恩還舉賴瑞隆碩士論文提及「到大陸是非常愉快的經驗」，高舉抗中保台，對於用視訊參加海峽論壇的縣長說是統戰，但自己卻參加過海峽論壇「你有被統戰嗎？」質疑賴瑞隆雙重標準。

賴瑞隆競總說，賴瑞隆早已說明過去舉辦的公聽會，與會單位涵蓋產官學界，議題亦橫跨地熱、生質能、風電等領域，絕無可能為特定廠商背書。競總反問，若照此邏輯推論，柯志恩於2017年也曾召開過再生能源公聽會，難道也是圖利嗎？

競總進一步說明，再生能源發展條例修法歷經產官學界與跨黨派立委討論，最終更經三黨協商簽字後三讀通過，柯委員及其所屬的國民黨不該每逢選舉便搬出一貫的抹黑招數，憑空捏造對價關係；此舉不僅讓選舉蒙灰，對所有參與修法的專業人士更是一種侮辱。

另外，賴瑞隆的碩士論文已通過學位審查，相關質疑應提出具體證據，以片面內容拼湊指控，只會混淆大眾視聽，無助於理性討論，賴瑞隆從不反對兩岸交流，一貫原則就是「對等尊嚴、平等互惠」，不接受中國設定的政治前提與威脅強迫，過去的學術參訪經驗，與今日堅持台灣主權、民主自由的立場一致。

競總表示，隨著選戰進入倒數，柯委員只剩下「連連看」式的負面攻防，卻看不到對高雄未來的具體願景，賴瑞隆始終尊重司法獨立，任何人涉嫌違法，都應依法究責、毋枉毋縱，有任何疑慮，該請辭就請辭、該究責就究責，展現以最嚴格標準檢視、絕不護短、勇於負責的態度。

競總重申，深耕高雄的確不只是論時間，更重要的是20年來對高雄的了解、高雄建設的支持和爭取、以及為高雄市民爭取預算的決心，如果只是依循黨意，當國民黨鄭麗文、傅崐萁的乖寶寶，是不會得到市民的認同的。