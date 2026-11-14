影／蔡英文新竹挑魚巧見林智堅！「小英男孩」復出挺莊競程
選戰倒數，前總統蔡英文今天下午現身新竹市香山區明發定置漁場，為民進黨新竹市長候選人莊競程站台。許久未公開露面的「小英男孩」、新竹市前市長林智堅也驚喜現身，首次公開復出就為莊競程站台，並與蔡英文同框，成為現場焦點。民眾熱情高喊「蔡實實」，展現高人氣。
林智堅近年已很少出席公開政治活動，雖然10月底曾與子弟兵、新竹市議員楊玲宜合拍影片，為她爭取連任，但這次親自現身莊競程活動，仍引發關注。蔡英文今天在莊競程、林智堅及民進黨立院黨團前總召柯建銘陪同下走進漁場，4人一起體驗挑魚，最後還各自拿起挑選的大魚合照，留下難得畫面。
明發定置漁場老闆鄭明發介紹，民眾可自行挑選喜歡的漁獲，不論買一尾、兩尾都沒關係。莊競程也分享過去買魚經驗，直呼這裡的漁獲新鮮又便宜，還提供代客殺魚服務。蔡英文挑選黑鯧、土魠魚及白帶魚，總共花費1200多元，一行人也在漁場內品嘗透抽、白帶魚及臭肚仔等海鮮。
對於林智堅首次公開復出就為自己站台，莊競程表示，非常感謝林智堅到場支持，今天一行人也到那魯灣拍照，從那魯灣、17公里海岸線到南寮，都有林智堅過去推動的觀光建設，未來希望延續其建設精神，尤其是城市美學，進一步發展南寮至香山的觀光廊帶。
莊競程也透露，希望未來有機會再與林智堅合體車掃、向市民懇託，「把新竹市的光榮找回來」。至於蔡英文選前特地到新竹站台，他說，全台有「大洋流」，新竹有「程風」，香山又靠海，期盼未來能乘風破浪，這次走訪漁場也象徵「大船入港、滿載而歸」，希望帶著市民祝福，在11月28日順利當選。
莊競程表示，蔡英文從2020年他首次參選時就給予支持與鼓勵，今天在漁場用餐時，也特別關心新竹市選情。他向蔡英文報告，目前選情已來到「五五波」，蔡英文則提醒「這樣一定要更加努力的加油，要戒慎恐懼」，他也將持續一步一腳印，爭取市民支持，力拚勝選。
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