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影／蔡英文新竹挑魚巧見林智堅！「小英男孩」復出挺莊競程

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
前總統蔡英文今天與新竹市前市長林智堅、民進黨立院黨團總召柯建銘及新竹市長候選人莊競程走訪明發定置漁場，4人開心拿起挑選的漁獲合照。記者黃羿馨／攝影
前總統蔡英文今天與新竹市前市長林智堅、民進黨立院黨團總召柯建銘及新竹市長候選人莊競程走訪明發定置漁場，4人開心拿起挑選的漁獲合照。記者黃羿馨／攝影

選戰倒數，前總統蔡英文今天下午現身新竹市香山區明發定置漁場，為民進黨新竹市長候選人莊競程站台。許久未公開露面的「小英男孩」、新竹市前市長林智堅也驚喜現身，首次公開復出就為莊競程站台，並與蔡英文同框，成為現場焦點。民眾熱情高喊「蔡實實」，展現高人氣。

林智堅近年已很少出席公開政治活動，雖然10月底曾與子弟兵、新竹市議員楊玲宜合拍影片，為她爭取連任，但這次親自現身莊競程活動，仍引發關注。蔡英文今天在莊競程、林智堅及民進黨立院黨團前總召柯建銘陪同下走進漁場，4人一起體驗挑魚，最後還各自拿起挑選的大魚合照，留下難得畫面。

明發定置漁場老闆鄭明發介紹，民眾可自行挑選喜歡的漁獲，不論買一尾、兩尾都沒關係。莊競程也分享過去買魚經驗，直呼這裡的漁獲新鮮又便宜，還提供代客殺魚服務。蔡英文挑選黑鯧、土魠魚及白帶魚，總共花費1200多元，一行人也在漁場內品嘗透抽、白帶魚及臭肚仔等海鮮。

對於林智堅首次公開復出就為自己站台，莊競程表示，非常感謝林智堅到場支持，今天一行人也到那魯灣拍照，從那魯灣、17公里海岸線到南寮，都有林智堅過去推動的觀光建設，未來希望延續其建設精神，尤其是城市美學，進一步發展南寮至香山的觀光廊帶。

莊競程也透露，希望未來有機會再與林智堅合體車掃、向市民懇託，「把新竹市的光榮找回來」。至於蔡英文選前特地到新竹站台，他說，全台有「大洋流」，新竹有「程風」，香山又靠海，期盼未來能乘風破浪，這次走訪漁場也象徵「大船入港、滿載而歸」，希望帶著市民祝福，在11月28日順利當選。

莊競程表示，蔡英文從2020年他首次參選時就給予支持與鼓勵，今天在漁場用餐時，也特別關心新竹市選情。他向蔡英文報告，目前選情已來到「五五波」，蔡英文則提醒「這樣一定要更加努力的加油，要戒慎恐懼」，他也將持續一步一腳印，爭取市民支持，力拚勝選。

莊競程也透露，希望未來有機會再與林智堅合體車掃、向市民懇託，「把新竹市的光榮找回來」。記者黃羿馨／攝影
莊競程也透露，希望未來有機會再與林智堅合體車掃、向市民懇託，「把新竹市的光榮找回來」。記者黃羿馨／攝影

許久未公開露面的新竹市前市長林智堅今天驚喜現身香山明發定置漁場，與前總統蔡英文同框，為民進黨新竹市長候選人莊競程站台。記者黃羿馨／攝影
許久未公開露面的新竹市前市長林智堅今天驚喜現身香山明發定置漁場，與前總統蔡英文同框，為民進黨新竹市長候選人莊競程站台。記者黃羿馨／攝影

明發定置漁場老闆鄭明發介紹，民眾可自行挑選喜歡的漁獲，不論買一尾、兩尾都沒關係。記者黃羿馨／攝影
明發定置漁場老闆鄭明發介紹，民眾可自行挑選喜歡的漁獲，不論買一尾、兩尾都沒關係。記者黃羿馨／攝影

許久未公開露面的新竹市前市長林智堅今天驚喜現身香山明發定置漁場，與前總統蔡英文同框，為民進黨新竹市長候選人莊競程站台。記者黃羿馨／攝影
許久未公開露面的新竹市前市長林智堅今天驚喜現身香山明發定置漁場，與前總統蔡英文同框，為民進黨新竹市長候選人莊競程站台。記者黃羿馨／攝影

明發定置漁場老闆鄭明發介紹，民眾可自行挑選喜歡的漁獲，不論買一尾、兩尾都沒關係。記者黃羿馨／攝影
明發定置漁場老闆鄭明發介紹，民眾可自行挑選喜歡的漁獲，不論買一尾、兩尾都沒關係。記者黃羿馨／攝影

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